Những lợi ích tuyệt vời của vỏ cam đối với sức khỏe, bạn nên biết

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu tại Viện Khoa học Nông nghiệp và Thực phẩm thuộc Đại học Florida (Mỹ) cho hay vỏ cam chứa chất trimethylamine giúp cơ thể ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, phá huỷ mảng bám trên thành động mạch và làm tim hoạt động tốt hơn.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Giảm huyết áp cao và cholesterol

Vỏ cam, lớp cùi trắng, và vỏ múi cam chưa đầy hesperidin, một flavonoid đã được chứng minh là có những lợi ích này.

Nghiên cứu đã cho thấy các flavon polymethoxyl hóa (PMFs) trong vỏ cam có nhiều khả năng giảm cholesterol hơn so với nhiều loại thuốc kê đơn.

Chống dị ứng

Vỏ cam có chất ngăn cản giải phóng histamin. Histamin là chất gây phản ứng dị ứng. Khả năng ngăn ngừa giải phóng histamin này khiến vỏ cam trở thành thực phẩm có khả năng chống hắt hơi và chảy nước mũi do dị ứng.

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Vỏ cam làm trắng răng và làm giảm răng nhạy cảm. Cam quýt cũng có tác dụng làm hơi thở thơm mát tự nhiên.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C và vitamin A cao sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa cảm lạnh, ho, cúm.

Chống ung thư

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí BioMed Research International thì "Nhờ phổ đặc tính dược học rộng, các flavonoid cam quýt đang ngày càng được chú ý. Các nghiên cứu trong ống nghiệm và trên cơ thể sống đã chỉ ra tác dụng bảo vệ của các polymethoxyflavon (PMFs) chống lại sự xuất hiện của ung thư.

PMFs ức chế sinh ung thư nhờ các cơ chế như ngăn chặn di căn, ức chế tính di động tế bào ung thư trong hệ thống tuần hoàn, hỗ trợ chết tế bào theo chương trình và chống tạo mạch".

Tốt cho hệ tiêu hóa

Các nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra rằng thành phần của vỏ cam dưới trạng thái tinh dầu có tác dụng diệt khuẩn, chống viêm, bảo vệ đường tiêu hoá. Riêng tinh dầu D-limonene giúp trung hòa axit trong dạ dày, giảm đau dạ dày và loét dạ dày.

Hơn nữa, tác dụng của vỏ cam còn hỗ trợ tiêu hoá tốt hơn, giảm đầy bụng và các triệu chứng thường gặp như ợ hơi, ợ nóng, ợ chua và buồn nôn.

Hỗ trợ điều trị hen suyễn

Hợp chất trong vỏ quả cam giúp giảm histamin, nguyên nhân gây ra dị ứng, triệu chứng các bệnh cảm lạnh, cúm, viêm phế quản và ung thư phổi.

Việc ức chế, ngăn chặn xuất hiện của Histamin giúp bảo vệ đường hô hấp, giảm các biểu hiện quá mức như ho khạc, đau tức ngực của bệnh hen suyễn.

Trong Đông y, vỏ cam cũng được xem là một vị thuốc và được gọi với tên Trần bì. Trong điều trị hen suyễn, các thầy lang thường cho vỏ cam phơi/sấy khô vào thang thuốc để tăng tính hiệu quả.

Tinh dầu có trong Trần bì có công dụng tốt trong việc làm giãn phế quản, tăng lượng dịch tiết, loãng đờm, giúp cho bệnh nhân dễ khạc đờm ra ngoài, lưu thông đường thở...

Hỗ trợ giảm cân

Vỏ cam có chứa rất nhiều chất xơ, vitamin và flavonoid. Chất xơ kích thích tiêu hoá, tạo cảm giác no lâu, không thèm ăn. Trong khi đó, vitamin C thúc đẩy chuyển hoá, đốt calo hiệu quả nên hỗ trợ tốt cho những ai muốn giảm cân an toàn ngay tại nhà.

Cách đơn giản là bạn có thể luộc vỏ cam, khó uống thì cho thêm chút đường hoặc mật ong và uống trước bữa ăn khoảng 30 - 45 phút để tốt cho tiêu hoá, giảm cân.

