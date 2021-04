Những loại trái cây nào tốt cho mắt?

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Minh Nguyệt, để có đôi mắt sáng khỏe, trước hết mọi người cần tập thói quen sinh hoạt, học tập, làm việc khoa học và điều độ. Trong bữa ăn hàng ngày nên bổ sung thêm các thực phẩm giàu omega 3, kẽm, vitamin C sẽ giúp bảo vệ và cải thiện tầm nhìn.

Dưới đây là gợi ý một số loại quả tốt cho mắt như sau:

Quả chôm chôm

Tên của loại quả này có nguồn gốc từ người Maya với ý nghĩa "rậm rạp". Chôm chôm rất giàu vitamin C và bio-flavonoid - những sắc tố thực vật có tính chống oxy hóa và chống viêm rất tốt. Hai chất dinh dưỡng bổ sung cho nhau và giúp bảo vệ mắt khỏi bị hư hại gây ra bởi các gốc tự do.

Quả thanh long

Loại quả này là thành viên nhiều màu sắc nhất của gia đình xương rồng. Nó chứa nhiều vitamin C, giúp nuôi dưỡng và bảo vệ giác mạc của mắt.

Quả cam

Viện Nghiên cứu Y học Westmead ở Australia đã nghiên cứu và kết luận người thường xuyên ăn hoặc uống nước cam thì ít có khả năng bị thoái hóa điểm vàng sau 15 năm, giảm nguy cơ thị lực đến 60%.

Quả mít

Mít là loại trái cây rất giàu vitamin C. Một số nghiên cứu cho rằng một chế độ ăn uống giàu vitamin C có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và giảm thị lực do thoái hóa điểm vàng.

Quả na

Ngoài vitamin C và B, na chứa kali. Nhiều nghiên cứu cho thấy thực phẩm giàu kali giúp làm giảm chất lỏng dư thừa dưới da mà nó là nguyên nhân gây bọng mắt.

Quả đu đủ

Đu đủ rất giàu vitamin C, B, kali, magie, chất xơ… tốt cho hệ tiêu hóa vừa tăng cường sức đề kháng và bảo vệ đôi mắt. Đặc biệt loại quả này có hàm lượng vitamin C dồi dào được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về mắt như đục thủy tinh thể.

Quả bơ

Quả bơ chứa hàm lượng lutein nhiều hơn tất cả loại trái cây hoặc rau củ khác. Đây là thành phần dinh dưỡng có tác dụng cải thiện thị lực, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Cà chua

Cà chua chứa chất lycopene, chống oxy hóa và bảo vệ võng mạc mắt. Vitamin C trong quả này có tác dụng tăng thị lực và ngăn ngừa bệnh quáng gà. Cà chua cũng giàu vitamin A giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng - một bệnh nghiêm trọng dẫn đến mù mắt.

Tác giả: Lan Anh (t/h)

Nguồn tin: tieudung.vn