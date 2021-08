Những loại rau ăn cùng với trứng giúp giảm cân

Trứng và ớt chuông

Thêm ớt chuông vào trứng là một sự kết hợp tuyệt vời để tăng tốc độ giảm cân. Trứng cung cấp rất nhiều protein giúp bạn no lâu. Còn ớt chuông chứa nhiều vitamin C - nhiều hơn gấp đôi so với một quả cam.

Điều này có nghĩa là ăn ớt chuông có thể giúp đốt cháy chất béo dự trữ và chuyển hóa carbs thành nhiên liệu, giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày và đồng thời giảm eo. Kết hợp trứng với ớt chuông sẽ tạo ra món ăn ít carb nhưng lại giúp bạn no bụng mà không phải ăn nhiều.

Trứng và nấm

Trứng rất giàu selen và nấm rất giàu niken, kết hợp hai loại thực phẩm này để làm món trứng tráng nấm, ăn thường xuyên có thể ngăn ngừa ung thư tuyến tụy.

Trứng và cà chua

Cà chua và trứng được kết hợp với nhau có thể tăng thêm dinh dưỡng. Chất lycopene trong cà chua có tác dụng chống lão hóa, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não, bảo vệ tim mạch, giảm huyết áp,… Sau khi đun nóng có thể tiết ra tối đa.

Trứng rất giàu DHA và lecithin, một loại protein tốt nhất trong tự nhiên,… có tác dụng rất lớn đối với hệ thần kinh và sự phát triển thể chất, có tác dụng tiếp thêm sinh lực cho não bộ, cải thiện trí não rất tốt cho người lớn và trẻ em.

Việc kết hợp trứng với cà chua là có thể tránh được những nhược điểm của tình trạng cholesterol cao. Ngoài ra, cà chua xào với trứng là sự kết hợp hoàn hảo giữa đạm thực vật và đạm động vật. Cà chua chứa carotene và trứng chứa riboflavin. Sự kết hợp của hai chất dinh dưỡng có thể đóng một vai trò tốt cho sức khỏe.

Trứng và bơ

Bơ rất giàu chất béo có lợi cho cơ thể. Bơ cung cấp cho cơ thể bạn chất béo không bão hòa đơn, lành mạnh, có thể thúc đẩy giảm cân, cải thiện sức khỏe não và tim, đồng thời giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng khác.

Trong khi đó, trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao tuyệt vời mà cơ thể chúng ta cần để sửa chữa các mô cũ hoặc bị hư hỏng. Kết hợp trứng với bơ đồng nghĩa với việc đốt cháy nhiều calo hơn và giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn.

Tác giả: HẠ MÂY

Nguồn tin: Báo Lao Động