Những khách hàng may mắn 'mở nhãn, trúng sổ tiết kiệm' của Ngôi sao Phương Nam

Chị Mỹ Uyên (Đồng Nai) và anh Khoa (Tp.HCM) là 2 trong số những khách hàng may mắn trúng “lộc đầu xuân” là sổ tiết kiệm có giá trị lần lượt là 50 triệu (Giải đặc biệt) và 5 triệu đồng (Giải nhất) từ thương hiệu Ngôi Sao Phương Nam của Vinamilk.

Kể lại câu chuyện may mắn của mình, chị Uyên phấn khởi chia sẻ: “Nhà tôi vẫn thường xuyên mua sữa Ngôi Sao Phương Nam để pha cà phê và làm bánh. Dịp Tết rồi, thấy có chương trình khuyến mại, tôi mua thêm một ít với dự định để dành sử dụng dần. Tới khi mở nhãn hộp sữa và biết mình trúng giải đặc biệt của chương trình, tôi “đứng hình” mất vài phút rồi hô vang cả nhà. Vui như hội vậy! Giải thưởng này thực sự rất ý nghĩa đối với gia đình tôi, đặc biệt là trong dịp đầu năm này, hy vọng sẽ mang đến cho nhà tôi sự may mắn suốt cả năm.”

Chị Mỹ Uyên và khoảnh khắc vui mừng nhận giải đặc biệt, sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng từ nhãn hàng.

Cùng cảm xúc với chị Uyên, anh Đăng Khoa - khách hàng thắng giải nhất – sổ tiết kiệm 5 triệu đồng từ chương trình – vừa cười vừa hóm hỉnh chia sẻ: “Tôi là “fan cứng” của cà phê sữa hơn 10 năm nay. Mà uống cà phê sữa, thì phải có vị sữa Ngôi Sao Phương Nam mới đúng gu! Ủng hộ sữa này bao lâu nhưng trúng giải nhất của chương trình ngay những ngày đầu năm 2022 là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi thấy mình như nhận được “lộc” vậy. Năm nay tôi cũng có nhiều kế hoạch riêng, rất mong là “lộc” này sẽ mang đến cho tôi thêm nhiều may mắn để thực hiện được các dự định này.”

Anh Đăng Khoa hào hứng nhận giải nhất từ chương trình

Ngoài hai khách hàng trên, nhãn hàng sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam đã trao hàng loạt giải thưởng cho các khách hàng trên toàn quốc như Hậu Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Kiên Giang…

Chương trình “Mở nhãn - trúng sổ tiết kiệm 50 triệu” của thương hiệu Ngôi Sao Phương Nam vẫn còn nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ đợi những chủ nhân may mắn. Khách hàng có thể tìm mua các sản phẩm sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam lon/hộp thiếc 380g với mặt ngoài nhãn có in thông tin và hình ảnh về chương trình khuyến mại, mặt trong nhãn có in thông tin trúng thưởng, qua kênh mua sắm trực tuyến hoặc mua trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt, các cửa hàng bán lẻ, chuỗi siêu thị trên toàn quốc. Các sản phẩm trong chương trình đều có bao bì được thiết kế riêng biệt, nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng thơm ngon, sánh mịn.

Hiện nay trên thị trường, Ngôi Sao Phương Nam của Vinamilk là một trong những thương hiệu trong ngành hàng sữa đặc rất được ưa chuộng, là “bạn đồng hành” không thể thiếu để các món cà phê sữa. Trải qua quy trình tuyển chọn nguyên liệu đầu vào nghiêm ngặt và được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, Ngôi Sao Phương Nam luôn giữ được chất lượng cao, giúp cho món cà phê sữa quen thuộc của người Việt thêm đậm đà mà không làm mất đi vị cà phê nguyên bản.

Không chỉ chiếm trọn tình cảm của đông đảo người tiêu dùng, thương hiệu Ngôi Sao Phương Nam trong 10 năm liền từ 2011 đến 2020 vẫn giữ vững phong độ là “Thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong ngành hàng sữa đặc - theo nghiên cứu Kantar Brand Footprint thực hiện tại 4 thành phố chính và nông thôn Việt Nam.”

