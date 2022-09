Những hình ảnh đầu tiên khi siêu bão Noru đổ bộ Philippines

Sau khi đi qua đảo Luzon (Philippines), siêu bão Noru sẽ đi vào Biển Đông rạng sáng ngày mai (26/9) để trở thành cơn bão số 4 trong năm nay với cường độ khoảng cấp 12-13, giật cấp 15-16. Khi vào giữa biển Đông bão có xu hướng mạnh lên.

Video: Siêu bão Noru đổ bộ Philippines

Dự kiến, siêu bão Noru ​​sẽ khiến biển động mạnh cùng mực nước dâng cao, mưa xối xả và sức gió vượt 200 km/h ở Luzon trong 24 giờ tới.

Siêu bão Noru không chỉ tăng cấp rất nhanh mà còn di chuyển cực nhanh. Trong những giờ qua, bão di chuyển với tốc độ trung bình từ 20 - 25km/h. Khi vào Biển Đông, bão còn có thể tăng tốc hơn nữa với tốc độ khoảng 25 - 30km/h. Đây là tốc độ di chuyển rất nhanh của một cơn bão rất mạnh.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, hồi 22 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh lên. Đến 22 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền Đà Nẵng-Bình Định khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17.

Ông Trần Hồng Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Quốc gia đánh giá, bão Noru được dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương cơn bão Xangsane (tháng 9/2006), bão Ketsana (tháng 10/2009) và bão Molave (tháng 10/2020).

Tác giả: Xuân Phú

Nguồn tin: Báo VTC News