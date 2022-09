Những dự án 'khủng' ngành công thương dính tai tiếng thua lỗ hiện ra sao?

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của 17/19 tập đoàn, tổng công ty đạt trên 890.000 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và bằng 127% so với cùng kỳ; tổng doanh thu 19/19 Công ty mẹ- tập đoàn, tổng công ty đạt trên 540.000 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch năm và bằng 128% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của 17/19 tập đoàn, tổng công ty đạt gần 1.800 tỷ đồng, bằng 5% kế hoạch năm và bằng 4% so với cùng kỳ; Tổng nộp ngân sách Nhà nước hợp nhất của 16/19 tập đoàn, tổng công ty đạt trên 120.000 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm và bằng 121% so với cùng kỳ.