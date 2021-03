Những điều kiêng kị trong việc trải ga giường cho đêm tân hôn

Tục trải chiếu cưới, giường cưới của người Việt

Việc chuẩn bị kỹ càng giường chiếu, chăn nệm, trang trí phòng ốc luôn là yếu tố góp phần quyết định đến tâm trạng của cô dâu, chú rể, cũng như đời sống vợ chồng trong tương lại (theo quan niệm phong thủy), ngoài ra nó còn giúp mang đến sự an tâm cho nhà gái và thể diện của nhà trai.

Theo phong tục, việc trang trí và trải chiếu cưới phải được tiến hành vào ngày, giờ hợp tuổi với cô dâu chú rể.

Trước khi cưới vợ, phòng chú rể phải được thay gường, đêm, ga mới, để tránh những điều cũ trong quá khứ.

Đặc biệt, người phụ nữ trải giường là người phải có cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, thân thích với nhà trai, có tuổi không tương khắc với đôi vợ chồng sắp cưới.

Ngoài ra, người trải giường chiếu cưới phải chuẩn bị 5 phong bao lì xì, trong đó 4 bao được đặt ở vị trí 4 chân giường, bao còn lại được để ở chính giữa giường để mưu cầu tài lộc, sung túc. Cũng có thể cho trẻ con ngồi trên giường hoặc các bé trai chơi đùa trên giường để cầu xin cho đôi vợ chồng trẻ sớm sinh quý tử.

Lưu ý khi trải giường cưới, kiêng kị giường cưới bạn nên biết

Kiêng đặt gương chiếu thẳng vào giường cưới

Theo phong thủy, gương đặt ở những vị trí đầu giường và hai bên giường sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, tình cảm của vợ chồng. Chính vì thế, đặt gương chiếu thẳng vào giường là một trong những điều kiêng kị nên tránh.

Ngoài ra, giường cưới cũng không nên kê ở mé tây của phòng và không kê giường đối diện cửa ra vào, vị trí này cũng gây ra tâm lý bất an, đau đầu. Đậy được xem là điều cấm kị trong việc trang trí phòng cưới.

Kiêng kê giường cưới đối diện cửa ra vào

Vị trí đắt giường cưới cũng rất quan trọng trong hôn nhân. Để hôn nhân viên mãn, hạnh phúc thì người xưa quan niệm việc đặt giường cưới rất quan trọng, nó phải hợp phong thủy với cả vợ và chồng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, hạnh phúc trong hôn nhân.

Trong phòng cưới, giường cưới không được đặt đối diện với cửa ra vào của phòng ngủ. Vì theo phong thủy, gường cưới ở vị trí đối diện cửa ra vào thì nó sẽ hút đi năng lượng của bạn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Giấc ngủ của bạn vì thế cũng không được trọn vẹn, tinh thần luôn thấp thỏm, lo âu. Nên chú ý vị trí để giường để tránh những điều không may mắn.

Cưới nằm giường cũ có sao không

Một trong những điều kiêng kị giường cưới nên tránh đó là dùng giường cũ làm giường tân hôn. Giường tân hôn nên dùng giường mới để tránh điều không may sau này. Bởi nếu dùng giường cũ, những điều không may mắn của chủ cũ có thể sẽ vận vào đời sống của vợ chồng mới cưới.

Ngoài ra, đặc biệt cần lưu ý đến những vấn đề sau: Người trải chiếu hoa cho giường tân hôn phải nhờ người tốt vận, nhẹ vía như phụ nữ trung niên, có gia đình hạnh phúc, đủ con trai, con gái vẹn tròn.

Tóm lại, dù đã tốn khá nhiều chi phí trong việc đám cưới, tuy nhiên bạn vẫn nên chi một khoản để sắm sửa chiếc giường mới để có một khởi đầu tốt trong hôn nhân.

Kiêng để người khác ngồi trên giường tân hôn

Nhiều người thường có thói quen vào thăm phòng tân hôn. Tuy nhiên, đặc biệt chú ý bạn không nên ngồi lên giường cưới của đôi vợ chồng son.

Bởi trong phong thủy, khi ngồi trên giường cưới bạn có thể lấy đi may mắn và để lại những điều không hay cho vợ chồng mới cưới. Gia chủ có thể sắm một bộ bàn ghế nhỏ hoặc trang trí nhiều hoa, gấu, rượu vang trên giường cưới để tránh không cho người khác ngồi vào.

Kiêng sử dụng các loại chăn, ga, gối có họa tiết hình hoa cúc hay màu tối

Lí do có sự kiêng kị này do hoa cúc và màu tối tượng trưng cho chết chóc và không may mắn. Đối với chăn ga, gối không nên sử dụng họa tiết hình hoa cúc, thường được dùng trong các đám tang. Thay vào đó sử dụng hoa hồng, hoặc không mang họa tiết.

Tránh những màu tối nên trang trí giường cưới có thể sử dụng các màu sắc sáng trong nhẹ nhàng như màu hồng phấn, kem hoặc trắng và đặc biết mua chiếu phải mua cả đôi.



Cách trải giường cưới đẹp gây ấn tượng với cô dâu

Để tìm thấy cách trải giường tân hôn đẹp và ấn tượng. Cô dâu, chú rể nên bỏ túi những bí kíp sau đây:



Vị trí đặt giường

Vị trí đặt giường cưới cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Trước tiên cần phải tìm một góc yên tĩnh, có ánh sáng dịu dàng để đặt giường cưới. Tránh đặt đối diện với cửa sổ hay cửa ra vào, vừa khiến luồng khí mạnh chiếu thẳng vào giường gây bất hòa cho cuộc sống vợ chồng vừa khiến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày không được tự nhiên.



Vị trí tốt nhất của giường cưới là nơi thông thoáng, hạn chế đặt nhiều đồ trang trí xung quanh. Nên chọn đèn chiếu sáng xung quanh với ánh sáng dịu dàng giúp đôi vợ chồng mới cưới luôn cảm thấy ấm áp và dễ chịu.



Hướng đặt giường

Đặt giường nên tránh hướng Bạch Hổ. Hướng này dễ khiến vợ chồng bất hòa. Giường cưới cũng nên đặt tiếp giáp với bức tường bằng phẳng để tượng trưng cho chỗ dựa ổn định của hôn nhân. Tránh đặt giường ở bức tường cong. Cong theo phong thủy luôn đại diện cho sự chuyển động, do đó cuộc hôn nhân dễ bị trục trặc, không mấy tốt đẹp. Nên kê giường ngủ theo hướng Thanh Long để gia đình luôn hòa thuận, gắn bó.



Lưu ý tường đầu giường cưới

Bức tường nơi đặt phần đầu giường cũng cần chú ý đến việc trang trí. Thông thường chỉ nên treo tranh ở phía đầu giường, một vài điểm nhấn từ vật dụng ở tap đầu giường hay gương trang điểm. Không nên đóng kệ hay gắn tủ phía trên đầu giường cưới khiến cô dâu chú rể luôn cảm thấy bất an và mệt mỏi khi nghỉ ngơi trên giường.



Màu sắc của giường ngủ và trải chăn giường cưới

Nếu giường ngủ được chọn với chất liệu kim loại, bạn nên sơn toàn bộ giường với màu sắc hợp với mệnh của chú rể. Và đặc biệt nên trải kín chăn ga gối để tạo nên vẻ đẹp bắt mắt cho căn phòng. Hơn nữa, cách trải chăn ga kín giường còn giúp che bớt đi phần kim loại dễ khiến từ trường nhiễu loạn, ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ chồng mới cưới.



Nếu chọn giường với chất liệu gỗ thông thường, bạn chỉ cần chọn ga gối có màu sắc phù hợp để tạo nên không khí ấm áp, hài hòa giúp cuộc sống vợ chồng luôn êm ấm.

Đồ trang trí

Ở trong phòng cưới, cạnh giường ngủ có thể đặt hai lọ hoa hai bên giường, hoặc đặt viên pha lê hình con giáp ở gần giường ngủ giúp vợ chồng luôn hòa thuận.

Tác giả: Ngọc Anh (T/H)

Nguồn tin: khoe365.nguoiduatin.vn