Những bí mật trong đường dây bán gần 500 triệu tiền giả vừa bị truy tố

Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An mới đây cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố các bị can: Huỳnh Châu Phú, 26 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Tô Văn Ni, 28 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; Nguyễn Trần Quốc Nhiên, 19 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long, tỉnhVĩnh Long; Trần Hồng Hải, 23 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre và Nguyễn Trà My, 26 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, Bến Tre về hành vi lưu hành tiền giả.

Đối tượng Phú khi mới bị bắt.

Liên quan đến vụ án còn có Đoàn Minh Lễ, 26 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lễ được xác định đã mua 75 triệu đồng tiền giả từ Phú rồi bán cho một người ở Thanh Hóa. Hành vi bị phát giác, Lễ bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ để điều tra.

Theo hồ sơ, vào tháng 7/2020, Hải cầm một tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng đến đường Võ Văn Môn, P.4, TP.Tân An, tỉnh Long An để mua vé số. Khi cầm tiền, người bán vé số nghi ngờ tiền giả nên tri hô và được một cán bộ công an đi ngang qua hỗ trợ khống chế Hải.

Kiểm tra nơi ở của đối tượng tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, công an tiếp tục phát hiện thêm 153 tờ tiền giả khác mệnh giá 500 ngàn đồng.

Tiến hành lấy lời khai, Hải cho biết được Ni cung cấp tiền giả. Triệu tập Ni, đối tượng này tiếp tục khai Phú và Nhiên đưa tiền giả cho Ni tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng vừa nêu, công an phát hiện hàng tram tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng và 200 ngàn đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Phú là kẻ chủ mưu, cung cấp tiền giả cho Ni. Sau đó, Ni bán lại cho các đối tượng khác để tiêu thụ. Theo thỏa thuận, Ni sẽ chia lại một phần lợi nhuận cho Phú.

Tính đến khi bị bắt, Phú đã bán ra tổng cộng 482 triệu đồng tiền giả. Đến nay, cơ quan điều tra mới thu hồi được 91 triệu đồng tiền giả.

Tác giả: Võ Công Thư

Nguồn tin: nguoiduatin.vn