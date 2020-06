Những ai vẫn đang dùng iPhone 6s và 6s Plus sẽ rất vui khi biết tin này

Tháng này, Apple sẽ công bố những thông tin đầu tiên liên quan đến iOS 14 trong sự kiện WWDC 2020. Dù vậy, mới đây, trang The Verifier đã bất ngờ cho biết iOS 14 sẽ hỗ trợ tất cả các dòng thiết bị iPhone và iPod hiện có thể nâng cấp được lên iOS 14. Đây sẽ là tin rất vui cho cả những người đang dùng các thiết bị iPhone và iPod Touch đời cũ.

iPhone 6s và iPhone 6s Plus có thể được nâng cấp lên iOS 14. (Ảnh: CNET)

Nếu tin đồn nói trên là xác thực, những thiết bị cũ như iPhone 6s và iPhone 6s Plus (được trình làng từ năm 2015) sẽ vẫn hỗ trợ iOS 14. Trang The Verifier nói thêm rằng iPhone 6s, 6s Plus và iPhone SE đời đầu sẽ chỉ được Apple hỗ trợ iOS mới nhất trong năm nay. WWDC 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 22/6 tới trong một sự kiện trực tuyến vì những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đó, iPhonesoft cũng phát đi một báo cáo tương tự với báo cáo của The Verifier.

iOS 14 bản chính thức sẽ tới tay người dùng vào mùa thu năm nay nếu chu trình sản phẩm của Apple không có gì thay đổi. (Ảnh: CNET)

Tại sự kiện WWDC 2020, bên cạnh iOS 14, Apple còn được kì vọng sẽ ra mắt hệ điều hành mới cho macOS (macOS 10.16), Apple TV (tvOS 14) và Apple Wacth (watchOS 7). Người hâm mộ Apple cũng có thể kì vọng vào một nâng cấp lớn về phần mềm dành cho sản phẩm loa thông minh HomePod. Về phần mình, sau khi được giới thiệu, iOS 14 phiên bản chính thức sẽ được ra mắt vào mùa thu năm nay cùng những chiếc iPhone phiên bản mới.

Hỗ trợ nâng cấp hệ điều hành lâu dài với các thiết bị phần cứng vẫn là một điểm mạnh được đánh giá cao của Apple. Đây là điều mà nhiều nhà sản xuất Android khó đáp ứng được vì tính mở và mức độ phân mảng của nền tảng này.