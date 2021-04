Những ai là ‘lá chắn’ cho CLB Tình Người? - Kế hoạch ‘chăm sóc’, ‘khai thác’ đáng sợ

Một buổi sinh hoạt của CLB Tình Người.

Và cũng thật đáng quan ngại khi có những cán bộ, viên chức, đảng viên; một số người có học hàm, học vị đã tham gia vào CLB này. Họ đã bị những người đứng đầu CLB sử dụng làm “lá chắn” nhằm dễ bề hoạt động. Dư luận đòi hỏi những cơ quan, tổ chức có người tham gia vào CLB này phải chịu trách nhiệm và phải có biện pháp xử lý.

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập được cho thấy, CLB Tình Người (được thành lập vào tháng 7/2019) đã thu hút được hàng vạn lượt người tham gia thông qua các hoạt động “gieo duyên”, mở lớp chia sẻ... Người lớn tuổi nhất sinh năm 1948. Người nhỏ tuổi nhất tham gia CLB này sinh năm 2011 - lớp “Vĩ nhân tương lai”. Nhưng độ tuổi tập trung chủ yếu là thế hệ 1970 và thế hệ 1980, vốn đang ở độ tuổi lao động, có thu nhập và có địa vị.

Chưa kể CLB này còn mở các lớp đào tạo “Vĩ nhân tương lai” để dạy cho con em của thành viên CLB. Người tham gia CLB có từ những người làm công việc nội trợ tới những người có học hàm, học vị gồm phó giáo sư, thạc sĩ, cử nhân, kĩ sư.

Những ai thuộc về “danh sách tiềm năng”?

Hoạt động của CLB Tình Người đã được Ban Tôn giáo Chỉnh phủ nêu rõ: Mặc dù là một CLB thuộc doanh nghiệp tư nhân không phải một tổ chức tôn giáo nhưng lại hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, có yếu tố mê tín dị đoan.

UBND TP Hà Nội ngày 13/4 trong công văn trả lời Báo Đại Đoàn Kết cũng nêu, cơ quan chức năng của quận đã thu thập được một số tài liệu mà CLB dùng để giảng dạy và chia sẻ. Các tài liệu này có nội dung tôn giáo - tâm linh hỗn hợp và chỉ một số tài liệu được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Mặc dù mở ra nhiều lớp chia sẻ các giá trị tốt đẹp của cuộc sống, vì cộng đồng, vô danh, vô lợi…nhưng hoạt động của CLB lại nhắm tới những người có chức vụ, địa vị và có khả năng về kinh tế, tài chính. Đáng chú ý, nếu gia đình nào cả hai vợ chồng đều thành đạt thì lập tức đều trở thành đối tượng đặc biệt quan tâm, chăm sóc của CLB.

Thậm chí, CLB Tình Người còn tỉ mỉ ghi tình trạng của học viên như: tình trạng bình thường, tình trạng tốt, tình trạng đang phát triển tốt… những người này đều làm trong giới kinh doanh.

Thông tin Báo Đại Đoàn Kết có được cho thấy, những người đứng đầu CLB đã liệt kê danh sách “Những người tiềm năng tại từng khu vực” để có kế hoạch “chăm sóc”, “khai thác”. Đơn cử, tại một khu vực TN tại Hà Nội có 15 người được liệt kê vào “danh sách tiềm năng”. Trong danh sách này có tới 5 cặp vợ chồng nằm trong “tầm ngắm” bị dụ dỗ, lôi kéo vào sinh hoạt tại CLB này.

Tìm hiểu của chúng tôi cho thấy những người mà CLB Tình Người liệt vào “danh sách tiềm năng” đều có điều kiện kinh tế khá giả, vai vế và địa vị xã hội. Nhiều người trong số họ đang điều hành những doanh nghiệp lớn, ở tại chung cư cao cấp và biệt thự đắt đỏ tại Hà Nội và các tỉnh thành lớn. Họ cũng sở hữu những số điện thoại được thị trường sim số đánh giá vào hàng “hiếm có khó tìm” như: 9999, 8888, 2222, 6868, 6688…

Khi ở trong đích ngắm, những người này đều nhận được những sự chăm sóc đặc biệt của lãnh đạo CLB. Được thành viên chủ chốt của CLB này nhận về để tổ chức các khoạt động “khai tâm”, “dẫn dắt”, hoặc được gieo những “phước báu”, “duyên lớn”. Ngược lại những thành viên không được liệt vào danh sách này thì chỉ được tham gia các hoạt động thường nhật, và không được ghi chú gì. Ví dụ như thành viên nguyên là cán bộ của Bộ Quốc phòng hay cán bộ của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ do ông Trần Ngọc Việt - Phó Chủ tịch CLB “khai tâm”. Nhiều trường hợp là chủ các doanh nghiệp lớn cũng đều do Chủ tịch, Phó Chủ tịch CLB “gieo duyên”, “khai tâm”.

Một thành viên cốt cán mới rời bỏ CLB Tình Người tiết lộ với chúng tôi: “Lãnh đạo CLB gọi những người nằm trong “danh sách tiềm năng” là “mệnh lớn”. Những “mệnh lớn” sẽ được đích thân những nhân vật chủ chốt trong CLB chăm sóc để khai thác tiềm năng về vật chất và vị trí của họ. Tôi đã từng nộp cho CLB số tiền hàng tỷ đồng sau 3 năm tham gia các hoạt động “báo ơn, trả nghiệp” và không rõ số tiền đi về đâu. Tôi được biết, có “mệnh lớn” còn đóng tới 63 tỷ đồng để “báo ơn trả, nghiệp” tương đương với 63 tỉnh thành”.

Một "mệnh lớn" hoạt dộng trong lĩnh vực ngân hàng Nhà nước (ảnh trái) và một trưởng khoa đại học đang chia sẻ tại CLB Tình Người.

Nhiều người có vị trí trong xã hội bị “gieo duyên”

Bảng danh sách mà Đại Đoàn Kết có cho thấy, thành phần tham gia CLB này có đủ lĩnh vực, nghề nghiệp từ: cán bộ xã, viên chức, công chức, công an, giáo viên, kĩ sư, kế toán, bác sĩ, giảng viên, cán bộ, hưu trí, kinh doanh tự do, chủ doanh nghiệp…

Đối với cán bộ, đảng viên tham gia CLB được những người tổ chức CLB ghi chú cẩn thận rõ ràng về chức vụ như: chủ tịch xã, phó đội trưởng đội XNC CA TP…, Trưởng Ban Quản lý dự án BCA, đội trưởng đội kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế một quận ở HN, giảng viên Học viện Cảnh sát, bộ đội (thiếu tá, Cục Hậu cần, Bộ Tổng tham mưu), thậm chí, trong danh sách có cả Thiếu tướng Công an…

Báo cáo UBND quận Cầu Giấy nêu: “Đáng chú ý, hiện nay một số cộng tác viên tham gia tích cực tại CLB là chỉ huy, nguyên chỉ huy trong lực lượng công an và cơ quan trọng yếu của Nhà nước”.

Điều tra của Báo Đại Đoàn Kết cho thấy, CLB Tình Người đã “gieo duyên” cho nhiều cán bộ, đảng viên tại các cơ quan công an từ cấp phường, quận tới thành phố tại Hà Nội. Không chỉ vậy CLB còn có các học viên đang công tác tại các cơ quan trọng yếu như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội…

Báo cáo của UBND quận Cầu Giấy cho hay: “Theo điều tra của lực lượng chức năng quận Cầu Giấy, CLB sử dụng hình ảnh, uy tín của một số cán bộ đã nghỉ hưu, có chức vụ trong các cơ quan nhà nước để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh”. Thông tin của Đại Đoàn Kết cho thấy, danh sách tham gia CLB cũng có nguyên Phó Chủ tịch TP Hà Nội và cả những lãnh đạo đang tại chức nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống chính quyền.

Danh sách này cũng xuất hiện nhiều lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của nhiều doanh nghiệp, đơn vị nhà nước như Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Cổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực…

Nhiều cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các học viện, trường đại học cũng sinh hoạt tại CLB này, như Đại học Công Đoàn, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Khoa học quân sự, Trường ĐH Y Hải Phòng, Trường cao đẳng FPT, Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội, Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Học viện Kiểm sát Hà Nội, Đại học Hà Nội, Học viện Phòng không Không quân… Nhiều giáo viên tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội cũng là thành viên của CLB.

Trong danh sách này còn có nhiều người làm công tác truyền thông.

Báo cáo của UBND quận Cầu Giấy cũng cho hay: “Cơ quan chức năng nhận định phần lớn người tham gia có xu hướng bỏ bê công việc, gia đình, chỉ tập trung vào hoạt động do CLB tổ chức. Quận cũng ghi nhận gia đình của người tham gia bức xúc với việc sử dụng tài sản của gia đình vào các hoạt động của CLB”. Vậy, những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia CLB này đã dành bao nhiều thời gian cho công việc để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó và Nhân dân tin cậy gửi gắm?

Cần nhanh chóng xử lý sai phạm

Trong loạt bài điều tra độc quyền, Báo Đại Đoàn Kết đã nêu lên những điểm sai trái trong hoạt động tuyên truyền của CLB Tình Người. Thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ và nhận định UBND thành phố Hà Nội cũng cho thấy nhiều hoạt động sai trái của CLB này. Theo Khoản 5, Điều 5 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của CLB Tình Người có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và có biểu hiện trục lợi.

Tìm hiểu của Báo Đại Đoàn Kết cho thấy, trong việc chia sẻ, tuyên truyền, tặng sách của CLB Tình Người có nhiều thông tin mê tín dị đoan như “vong”, “tà”, gọi cha mẹ là “anh sinh, chị nở”, “mỗi người có 70 vong theo”… còn có cả những thông tin “xấu độc”, những quan điểm trái với quan điểm của Đảng và Nhà nước.

Cụ thể, trong cuốn sách có tên "Tạo hóa ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại" mà CLB Tình Người dùng làm “pháp bảo” để tặng người tham gia CLB nêu đây là thời kỳ “mở cửa địa ngục”, là “thời mạt”, “mạt vận”, “mạt thế”. Việc này được thực hiện tuyên truyền trong thời gian dài, tới hàng vạn lượt người.

Trao đổi với Báo Đại Đoàn Kết, Giáo sư Lê Văn Lan nhận định, việc cuốn sách mà CLB Tình Người tuyên truyền đây là “thời mạt”, “mạt vận” tức họ đã “chạm tới quốc gia, xã hội và tới thời đại”. “Trong khi đó, những năm vừa qua toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, công bằng, văn minh. Tôi không hiểu tại sao những cơ quan có trách nhiệm lại để xảy ra chuyện phỉ báng thời đại như vậy”, Giáo sư Lê Văn Lan nêu.

Chiểu theo Quy định 19 điều đảng viên không được làm, có thể thấy đảng viên được làm những việc pháp luật không cấm, nhưng không được ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Điều 6 của Quy định nêu rõ: đảng viên không được “tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật”…Đặc biệt tại Điều 18 quy định đảng viên không được “ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi”.

Khoản 4 Điều 18 của Quy định cũng nêu đảng viên “không được ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. a/ Trực tiếp ủng hộ hoặc vận động tổ chức, cá nhân khác ủng hộ dưới mọi hình thức cho các hoạt động tôn giáo trái quy định. b/ Trực tiếp tham gia hoặc chủ trì, khởi xướng, tổ chức, vận động, lôi kéo, xúi giục, ép buộc người khác tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra hoặc các hoạt động do các tôn giáo tổ chức khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Câu hỏi đặt ra là: Những cán bộ, đảng viên và cả những người ở vị trí lãnh đạo các cơ quan trọng yếu, tại các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước đã suy thoái đến đâu khi tham gia hoạt động và cổ vũ, tuyên truyền cho CLB này? Thậm chí danh sách mà Báo Đại Đoàn Kết điều tra cho thấy có những người đứng đầu đơn vị lại chính là người “gieo duyên” lôi kéo nhiều người trong đơn vị tham gia. Điều này rất cần cơ quan chức năng, trong đó có Ủy ban Kiểm tra các cấp, làm rõ và thông tin rộng rãi tới dư luận trên cơ sở chiểu theo những quy định đối với đảng viên, công chức, viên chức.

