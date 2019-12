Nhộn nhịp ngày hội ẩm thực tại Lễ hội hoa hướng dương năm 2019

Quang cảnh ngày hội ẩm thực.

Tham gia ngày hội ẩm thực, du khách không chỉ được thưởng thức các món ăn đặc sản mà còn được tham quan mua sắm tại các gian hàng trưng bày các sản phẩm, đặc sản của các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhiều gian hàng của các huyện được trưng bày tại ngày hội.

Thông qua ngày hội, nhằm tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh văn hóa và du dịch cũng như các sản phẩm của vùng miền Tây Bắc Nghệ An.

Sản phẩm đưa đến gian hàng năm nay với nhiều loại đặc sản của miền tây Nghệ An.

Anh Hoàng Minh Trí- Tổng giám đốc Cty cổ phần sản phẩm tươi sạch MM cho biết: “Ngày hội Ẩm thực có hàng chục gian hàng được trang trí bắt mắt, trưng bày và bán các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của các huyện miền Tây Nghệ An. Thông qua đó nhằm quảng bá các nông sản của các huyện".

Tại đây du khách được nếm nhiều món ăn truyền thông của địa phương.

Do có sự chuẩn bị chu đáo từ khâu đón tiếp, trang trí cũng như sắp xếp bố trí đầy đủ các mặt hàng cũng như phong phú đa dạng các món ăn, tạo được nét riêng làm hài lòng du khách khi về với lễ hội.

Món cá niêu kho tộ tham gia tại ngày hội ẩm thực.

“Tôi đến đây từ sớm để thưởng thức được nhiều món ăn của nhà hàng ẩm thực. Tôi thấy những món ăn ở đây rất ngon, có hương vị đậm hơn so với Hà Nội. Ở đây tôi thấy có xuất hiện nhiều đặc sản Nghệ An như cam, bưởi, táo và các lọai rau sạch" - bà Trần Thị Nhuần, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Các sản phẩm ẩm thực đa dạng, phong phú và mang đặc trưng riêng của vùng miền.

Không chỉ BTC lễ hội, chính những cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Nghĩa Đàn cũng mong muốn có nhiều hoạt động như thế này để giới thiệu sản phẩm, đặc sản của quê hương mình.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại lễ hội.

Chị Ngô Thị Thúy Hằng – Chủ cơ sở bánh hoa Hòa Sinh cho biết thêm: “Đến với lễ hội, cơ sở chúng tôi ngoài bánh hoa còn có thêm các món ăn dân giã như: bánh bèo, cháo canh, cháo lươn, bánh mướt...”

Hương trầm Quỳ Châu cũng được bày bán tại lễ hội.

Hy vọng từ các hoạt động như thế này sẽ giới thiệu được tiềm năng, thế mạnh văn hóa và du lịch cũng như các sản phẩm, đặc sản của địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và miền Tây Nghệ An nói riêng đến du khách trong và ngoài nước.

Các sản phẩm cam ổi đến từ Quỳ Hợp.

Đây cũng là hoạt động nhằm xây dựng huyện Nghĩa Đàn thành điểm đến hấp dẫn với sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, mang tính đặc thù, gắn kết với tuyến, điểm du lịch miền Tây Nghệ An và trên tuyến du lịch xuyên Việt dọc đường Hồ Chí Minh, góp phần giảm thiểu tính mùa vụ của du lịch Nghệ An; đồng thời, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho một bộ phận dân cư miền Tây Nghệ An.

Tác giả: Minh Thái

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An