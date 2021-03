Nhóm trộm tàn ác, dùng muối nhử hàng chục con trâu bò của dân vào rừng rồi xẻ thịt mang đi bán

Trâu bò chăn thả trong rừng liên tục bị mất bí ẩn

Từ khoảng tháng 7/2020 đến tháng 1/2021, Công an xã Yên Nhân (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm trâu, bò thả trong rừng.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối, khu vực đồi, núi, vắng người qua lại để câu nhử trâu, bò vào khu vực vắng vẻ sau đó giết và xẻ thịt ngay trong rừng mang đi bán.

Như trường hợp ông Vi Hồng Sao (trú tại thôn Chiềng, xã Yên Nhân), chỉ trong thời gian ngắn bị mất trộm 2 con trâu. Với giá trị lớn, ông Sao như mất cả cơ nghiệp.

Bác sĩ GIẤU sản phẩm này khỏi trị đau khớp! Họ không có lợi nếu bạn khoẻ mạnh

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ trâu bò mất trộm khi chăn thả trong rừng khiến người dân hoang mang.

Trước tình hình nạn trộm cắp hoành hành, Công an huyện Thường Xuân đã lập Chuyên án 121T, chỉ đạo các lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Tuy nhiên, so với nhiều loại án khác, án trộm gia súc vùng rừng núi rất khó triệt phá vì các đối tượng thường từ nơi khác tới, hoạt động trong vùng giáp ranh, ẩn sâu trong rừng. Khi xảy ra trộm cắp manh mối thu giữ được thường rất ít ỏi nên việc điều tra gặp khó.

Với quyết tâm truy bắt bằng được các đối tượng phạm tội, hàng chục trinh sát có kinh nghiệm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, phối hợp với công an các xã, thị trấn khoanh vùng, tổ chức mật phục trong rừng để bắt giữ các đối tượng.

Sau 1 thời gian điều tra, công an đã bắt giữ thành công 5 đối tượng trong băng nhóm trộm trâu bò.

"Để phá được vụ án này, nhiều anh em đã phải ăn ngủ lại trong rừng nhiều ngày đêm liền để tổ chức nắm tình hình, quy luật hoạt động của các đối tượng.

Đặc biệt, các xã xảy ra mất trộm trâu bò, lực lượng Công an xã đã huy động lực lượng dân quân, quần chúng nhân dân ngày đêm tuần tra, canh gác, bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Công an theo từng bước đi của các đối tượng để tổ chức bắt giữ", Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên (Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thường Xuân) nói.

Chủ nhà hàng cầm đầu băng nhóm trộm tàn ác

Sau nhiều ngày đêm bám rừng điều tra, tối 3/2, công an phát hiện nhóm đối tượng trộm cắp tiếp tục nhử 1 con trâu vào sâu trong rừng và giết thịt.

Sau khi xẻo hết thịt, các đối tượng cho vào 4 chiếc balo và lên xe mô tô trở về điểm tập kết tại xã Quang Phong (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Các dụng cụ mà nhóm trộm mang đi để bắt trộm trâu bò.

Lần theo dấu vết nhóm trộm, tổ công tác của Công an huyện Thường Xuân tức tốc vượt hơn 100km đường rừng vào huyện Quế Phong phối hợp với Công an huyện và lực lượng Công an các xã Quang Phong, Đồng Văn (huyện Quế Phong) để truy bắt các đối tượng.

Đến ngày 4/2, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Lương Văn Òn (SN 1988), Lô Văn Mười (SN 1978), Lương Văn Cường (SN 1978), Lương Văn Tùng (SN 1980), đều trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Đến ngày 7/2, công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Khắc Thành (SN 1970, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 xe mô tô, 1 rìu, 4 con dao, 3 đoạn dây cáp kim loại, 4 ba lô đang đựng gần 100kg thịt trâu vừa trộm cắp chưa kịp tiêu thụ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Lê Khắc Thành là đối tượng cầm đầu ổ nhóm này. Lợi dụng là chủ nhà hàng, Thành đã "cổ vũ" các đối tượng đi trộm cắp trâu, bò sau đó xẻ thịt mang về bán cho mình với giá 100 nghìn đồng/1kg.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Để có thể trộm được trâu bò, các đối tượng chuẩn bị mỗi người 1 con dao đi rừng, 1 balo, rìu, dây thép…

Trong vai là những người đi rừng, các đối tượng này thường xuyên tìm kiếm những con trâu (bò) được người dân thả trong rừng tại huyện Quế Phong (Nghệ An) và Thường Xuân (Thanh Hóa) rồi chờ đợi thời cơ ra tay trộm cắp.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng này dùng muối rắc trên đường đi để nhử trâu, bò vào những khu vực hẻo lánh, sâu trong rừng. Khi trâu bò đi vào, các đối tượng dùng dao, rìu chém vào khuỷu chân rồi giết thịt.

"Các đối tượng dùng dao xẻ thịt trâu, bò ngay trong rừng để lấy những phần thịt cho vào ba lô mang về bán cho Thành. Riêng phần xương, da, nội tạng thì chúng bỏ lại trong rừng.

Với thủ đoạn như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trâu, bò của người dân trên địa bàn các huyện Quế Phong và Thường Xuân", một cán bộ công an nói.

Bước đầu, Công an huyện Thường Xuân xác định, nhóm của Thành đã thực hiện chót lọt 33 vụ trộm cắp trâu, bò. Trong đó có 13 vụ xảy ra trên địa bàn xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân và 20 vụ xảy ra tại huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An).

Hiện Công an huyện Thường Xuân đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Tác giả: Quỳnh Lưu

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị