Nhóm thanh niên vào bệnh viện truy sát, gây náo loạn

Ngày 4-10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Lê Thanh Đức (SN 1993), Lê Sỹ Thắng (SN 1994), Lê Sỹ Anh Chung (SN 2001); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hoài Nam (2000, cùng ngụ huyện Krông Nô) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

2 chiếc xe con bỏ lại hiện trường

Theo điều tra ban đầu, ngày 30-8, nhóm thanh niên trên cùng một số đối tượng khác ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với nhóm anh Lang Xuân Thắng (SN 1998, ngụ huyện Krông Nô) tại 1 quán karaoke trên địa bàn.

Khi anh Thắng bị thương, được đưa đi cấp cứu thì nhóm đối tượng đã kéo vào Trung tâm y tế huyện Krông Nô để truy sát anh Thắng.

Tại bệnh viện, các đối tượng đánh nhau gây náo loạn, làm cho nhiều bệnh nhân đang điều trị và nhân viên y tế hoảng sợ, nhiều người phải bỏ chạy ra ngoài. Trung tâm y tế huyện Krông Nô phải đình trệ hoạt động trong một thời gian.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhóm thanh niên mang theo hung khí đi trên 2 xe con chạy vào Trung tâm Y tế huyện Krông để truy sát. Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn, đóng cổng bệnh viện lại.

Thấy cổng đóng, nhóm thanh niên đi trên 2 xe con chạy lòng vòng trong bệnh viện ít phút rồi bỏ xe lại, trèo tường rào ra ngoài, rời khỏi hiện trường.

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động