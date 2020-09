Nhóm thanh niên thuê phòng hát để 'thác loạn' ma túy giữa mùa dịch

Hàng loạt quán karaoke bất chấp lệnh cấm, lén lút hoạt động ở Hải Dương. Ảnh: Công an Hải Dương.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lộc kiểm tra, phát hiện 6 đối tượng (3 nam, 3 nữ) sử dụng ma túy và bóng cười tại quán karaoke Hương Quê, thuộc xã Hồng Hưng.

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm nam nữ trên đang hát tại phòng Vip 3 tại quán karaoke Hương Quê do Phạm Đình Nam (SN 1994, quê huyện Tứ Kỳ) làm chủ. Trong đó, 3 đối tượng nam trú tại địa phương, còn ba đối tượng nữ ở các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang và Cần Thơ.

Cảnh sát còn phát hiện trong phòng hát có một đĩa sứ màu trắng, một thẻ nhựa, một ống hút nhựa nghi là dụng cụ sử dụng ma túy. Ngoài ra, cảnh sát phát hiện có 5 quả bóng cười đã qua sử dụng và 1 bình khí bơm bóng cười.

Kiểm tra nhanh, cảnh sát xác định cả 6 đối tượng đều dương tính ma túy. Ngay sau đó, cảnh sát thu giữ tang vật, đưa các đối tượng về trụ sở mở rộng điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, Công an tỉnh Hải Dương thông tin trong những ngày gần đây, các đơn vị trực thuộc kiểm tra 47 cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, qua đó phát hiện 2 quán karaoke phớt lờ lệnh cấm, lén lút hoạt động.

Cụ thể, kiểm tra quán karaoke Anh Tân tại xã Lương Điền (huyện Cẩm Giàng) do Nguyễn Thị Đạt (SN 1984) làm chủ, phát hiện tại 3 phòng có 13 khách hát (12 nam, 01 nữ). Cơ quan công an cũng phát hiện, bắt quả tang quán karaoke Bamboo tại khu đô thị Việt Mỹ, thuộc thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) do Đỗ Văn Khiêm (1992) làm chủ tổ chức 2 phòng với 16 khách hát (8 nam, 8 nữ).

Tác giả: NGUYỄN HOÀN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong