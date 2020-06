Nhóm 'quái xế' hú hét náo loạn, đâm trọng thương người chờ đèn đỏ

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: Đơn vị đã làm rõ 14 đối tượng "quái xế" để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là nhóm thanh niên đã điều khiển xe máy với tốc độ cao, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm, gây tai nạn cho người đi đường...

Trước đó, rạng sáng 7/6, một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy đi với vận tốc cao, la ó xung quanh một số tuyến phố khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trong số xe này, có một đối tượng điều khiển đã đâm vào người dân đang dừng chờ đèn đỏ ở nút giao thông Hàng Tre - Hàng Thùng, phường Lý Thái Tổ, khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Chân dung các "quái xế". Ảnh: VOV

Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng rẽ làm nhiều hướng và bỏ chạy. Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt các đối tượng. Chưa đầy 12h sau vụ tai nạn, công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ 14 đối tượng thanh thiếu niên tham gia vào vụ việc nói trên.

Tại cơ quan Công an, danh tính của 14 đối tượng này đã được CAQ Hoàn Kiếm làm rõ. Nhiều trong số đó đang là học sinh THPT, có đối tượng đã bỏ học từ khá sớm. 2 trong số 14 đối tượng đã có tiền án về các tội danh liên quan đến cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Công an xác định có 7 thiếu nữ trong nhóm quái xế trên. Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Doisongplus.vn