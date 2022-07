Nhóm cướp nhí với nhiều "hàng nóng" liên tục gây hàng loạt vụ cướp manh động

Ngày 18-7, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã phối hợp Công an 2 huyện Hoài Đức và huyện Quốc Oai điều tra làm rõ, bắt giữ 5 thiếu niên gây ra hàng loạt vụ cướp manh động trên địa bàn.

Nhóm 5 thiếu niên bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, 5 thiếu niên gồm: Lương Tài Th. (SN 2006; trú tại xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai); Đinh Doãn Ph. (SN 2004); Phạm T.A. (SN 2007); Nguyễn Bá Th. (SN 2006, cùng trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức) và Cao Quang T. (SN 2006; trú tại Trạm Trôi, huyện Hoài Đức).

Theo đó, liên tiếp trong các ngày 12 và 13-7, trên địa bàn hai huyện Quốc Oai và Hoài Đức đã xảy ra các vụ cướp tài sản với tính chất manh động. Nhóm này điều khiển 2 xe máy, mang theo hung khí là tuýp sắt gắn dao nhọn, dao bầu, chặn người đi bán hàng lúc rạng sáng rồi khống chế, đe dọa, cướp tài sản như túi xách, ví tiền, điện thoại…

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an hai huyện Hoài Đức, Quốc Oai và 8 đơn vị địa bàn giáp ranh triển khai lực lượng, tổ chức điều tra, truy bắt nhóm cướp này.

Công an cho biết nhóm 5 người này đều chưa đủ 18 tuổi, tụ tập ở các quán internet và các nhà nghỉ, chơi bời lêu lổng, không có sự quản lý của gia đình. Khi hết tiền, nhóm này bàn nhau đi cướp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tóm gọn nhóm cướp.

Đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ, nhóm này đã gây ra 9 vụ cướp tài sản trên địa bàn hai huyện Quốc Oai, Hoài Đức. Số tài sản cướp được, nhóm này sử dụng để chơi game, thuê nhà nghỉ và ăn tiêu.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đông Hồ

Nguồn tin: Báo Người lao động