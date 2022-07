Nhờ sân SLNA để tập luyện, HLV Thành Công chia sẻ điều trăn trở

Tối ngày 4/7, CLB HL Hà Tĩnh có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy tại vòng 5 V.League 2022. Ở trận đấu này, cả CLB Hà Tĩnh và Viettel đều tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Phải đến phút 90, Janclesio đánh đầu đem về chiến thắng cho Hà Tĩnh.

HL Hà Tĩnh bất ngờ giành chiến thắng trước Viettel

Dù giành chiến thắng nhưng sau trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Thành Công lại tỏ ra không được vui. Trước khi V.League trở lại, CLB Hà Tĩnh tổn thất lực lượng. Cùng với đó, trong thời gian dài đội bóng này không có sân bãi tập luyện. Đó cũng là điều khiến HLV Nguyễn Thành Công trăn trở.

“Vấn đề nhân sự và việc tập luyện là vấn đề lớn của chúng tôi. Cầu thủ tốt của đội chấn thương nhưng đây cũng là cơ hội cầu thủ trẻ thể hiện. Còn sân bãi nó rất nghiêm trọng. Trận này khả năng kiểm soát bóng của cầu thủ không tốt vì không ổn định, thiếu điều kiện tập luyện.

Hơn 1 tuần trước khi bước vào trận đấu này, chúng tôi phải mượn sân của SLNA tập, rồi tập sân của VFF. Tôi mong muốn nhất lúc này là chúng tôi có sân tập đàng hoàng, cầu thủ không tập luyện ở điều kiện tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều”.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp khó về sân tập ở V.League 2022

HLV Nguyễn Thành Công cũng cho rằng thắng lợi của HL Hà Tĩnh trước Viettel vừa qua phần lớn là do may mắn: “Tôi từng làm việc ở Viettel nhưng đó không phải yếu tố giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng. Bóng đá có may mắn, tôi hiểu Viettel một phần nên có sự chuẩn bị tốt hơn. Trận này chúng tôi lợi thế khi Viettel thi đấu trận các trận AFC, cầu thủ của họ bị bào mòn thể lực. Chiến thắng hôm nay của chúng tôi đã kết hợp đấu pháp và có sự may mắn hơn”.

Với kết quả 1-0, CLB Hà Tĩnh vươn lên thứ 9 trên BXH V.League 2022. Trong khi đó Viettel xếp thứ 4 với chỉ 7 điểm. Sau 5 vòng đấu, CLB Hải Phòng vẫn duy trì ngôi đàu với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

