Nhiều tỉnh yêu cầu người dân tuyệt đối không tiệc tùng dịp nghỉ lễ 2/9

Vĩnh Phúc: Động viên người thân, anh em bạn bè không về quê

5 người đang cách ly tập trung tụ tập ở Vĩnh Phúc tổ chức ăn uống tại một phòng cách ly đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt tổng số tiền 37,5 triệu đồng (Ảnh: CAVP).

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn và toàn thể nhân dân về thực hiện nghiêm một số biện pháp phòng, chống dịch.

"Mặc dù gần đây, Vĩnh Phúc đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Gần 30 ngày trên địa bàn không phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tái xâm nhập vào tỉnh rất cao, đặc biệt là từ số người dân về từ vùng dịch chưa được kiểm soát y tế hoặc trốn tránh các biện pháp kiểm soát, cách ly y tế"- thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh.

Vì vậy, Vĩnh Phúc yêu cầu mỗi gia đình, mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tập trung cao độ, tạm gác tất cả những công việc chưa thật sự cần thiết khác, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nếu không có nhiệm vụ, lý do thực sự cần thiết, bất khả kháng thì thực hiện "ai ở đâu thì ở đó". Tuyệt đối không được đi ra, đi vào tỉnh Vĩnh Phúc hoặc gặp mặt, tiếp xúc với người lạ, người có nguy cơ nhiễm dịch.

Người dân ở Vĩnh Phúc phải động viên gia đình, người thân, anh em bạn bè, đồng nghiệp kiên quyết không đến và về tỉnh Vĩnh Phúc từ các vùng dịch. Đặc biệt Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Vĩnh Phúc yêu cầu không tiếp khách, không giao lưu ăn uống, tiệc tùng, tổ chức các hoạt động đông người trong suốt thời gian dịch bệnh còn đang hoành hành, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

"Kiên quyết lên án, tố giác các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là hành vi đi và về từ vùng có dịch (Hà Nội, TPHCM, các tỉnh phía Nam…) nhưng trốn tránh khai báo, kiểm tra, cách ly y tế gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư"- thông báo nhấn mạnh.

Vĩnh Phúc cũng yêu cầu quan tâm giúp đỡ, chia sẻ, động viên những đồng bào, người dân phải đi cách ly, mắc bệnh, những hoàn cảnh đang gặp khó khăn hoặc thiếu thốn do ảnh hưởng của đại dịch; thiết lập và giữ vững "Vùng xanh" ngay từ từng gia đình, từng thôn, xóm, bản làng, tổ dân phố.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. "Chỉ một sơ suất nhỏ, buông lỏng, thiếu trách nhiệm của một cá nhân, không lên án các hành vi sai phạm cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường, đe dọa sinh mạng của mình và gia đình"- địa phương này cảnh báo.

Chủ tịch Bình Định: Tuyệt đối không gặp mặt, liên hoan

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu người dân tuyệt đối không tổ chức gặp mặt, liên hoan… dịp nghỉ lễ 2/9.

Trong công văn hỏa tốc gửi đến các địa phương, ban, ngành ở Bình Định trong hôm nay 1/9, ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ nội dung, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân.

Chủ tịch tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, các cấp, ngành, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm, dứt khoát biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu ở đó"; tuyệt đối không tổ chức gặp mặt, liên hoan; không để xảy ra tình trạng người dân vi phạm quy định phòng, chống dịch.

"Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Bãi biển Quy Nhơn (Bình Định) không một bóng người sau khi áp dụng Chỉ thị 15.

Ông Nguyễn Phi Long lưu ý thêm, các cấp, ngành nỗ lực không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội để người dân tự giác, yên tâm, tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn; đảm bảo cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Định, trong ngày 1/9, tỉnh này ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, nhiều nhất là huyện Phù Cát 9 ca; 4 ca được UBND tỉnh đón về từ TPHCM; 2 ca ở phường Đập Đá (thị xã An Nhơn). Như vậy, đến nay Bình Định ghi nhận 717 ca mắc Covid-19, trong đó đã chữa khỏi bệnh 450 ca. Toàn tỉnh Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, trong đó có một số địa phương đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Thế Kha - Doãn Công

