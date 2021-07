Nhiều tỉnh đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16

Bộ Y tế cho biết ngày 28-7, cả nước ghi nhận thêm 6.559 ca mắc Covid (4 ca nhập cảnh và 6.555 ca ghi nhận trong nước). Trong số này, 1.184 ca bệnh được phát hiện ngoài cộng đồng. Thêm 4.511 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Cùng ngày, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn, đến kiểm tra tình hình, kết quả triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Long An. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Long An xây dựng kế hoạch chống dịch lâu dài, quyết tâm giữ vững vùng chưa có ca nhiễm và chia nhỏ, phân khúc quản lý ở những vùng đã có ca nhiễm Covid-19. Long An cần sẵn sàng các điều kiện chi viện cho TP HCM khi cần thiết như tiếp tế về lương thực, thực phẩm, hỗ trợ nhau cùng vượt qua đại dịch. Đến chiều 28-7, Hà Nội ghi nhận thêm 65 ca mắc Covid-19, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây. Tính từ ngày 29-4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 935 ca F0. Sở Chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã họp với sở chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, cho rằng công tác phòng chống dịch không chỉ trong 15 ngày giãn cách xã hội nên thành phố phải có kế hoạch, kịch bản lâu dài. Ông đề nghị các địa phương phải tăng cường các biện pháp phòng thủ để giữ an toàn cho các địa bàn chưa có F0, tạo thành các "vùng xanh" trong thành phố. N.Dung - H.Dung - H.Thanh