Nhiều thông tin trái chiều trong vụ TNGT tại Bắc Ninh

Liên quan đến vụ TNGT xảy ra trên QL 18, đoạn qua xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, Bắc Ninh, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác minh thông tin vụ việc. Theo đó, trên cơ sở thông tin cung cấp từ Công an huyện Quế Võ, đơn vị này thông tin vụ việc như sau:

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h45, ngày 12/6, tại Km 17+300, thuộc địa phận thôn Hữu Bằng, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh. Va chạm xảy ra giữa xe mô tô BKS 26B2 - 771.78, do anh Hoàng Văn Inh (SN 1991), chở theo sau chị Vì Thị Huỳnh (SN 1998 - Vợ anh Inh) cùng trú tại bản Long Cóc, Bắc Ngà, Bắc Yên, Sơn La đi hướng Bắc Ninh - Hải Dương với xe mô tô BKS 22Y1 - 247.86 do anh Triệu Quang Huy (SN 2000, trú tại Bắc Phong, Dân Tiến, Võ Nhai, Thái Nguyên) đi chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn tại Quế Võ, Bắc Ninh.

Sau đó, 2 xe trên tiếp tục va chạm với xe mô tô BKS 99E1 - 380.84 do ông Nguyễn Văn Khanh (SN 1969, trú tại Đồng Chuế, Nhân Hòa, Quế Võ), chở theo bà Nguyễn Thị Hoạt (SN 1957, trú tại Lựa, Việt Hùng, Quế Võ).

Hậu quả anh Inh và anh Huy tử vong tại chỗ, chị Huỳnh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe nạn nhân hiện giờ thế nào, cấp cứu, điều trị ở đâu thì Công an huyện Quế Võ chưa thông tin.

Sáng nay, PV Báo Giao thông đã trực tiếp đến UBND xã Ngọc Xá xác minh vụ việc, lãnh đạo và một số cán bộ xã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn khẳng định: Vụ tai nạn trên khiến 3 người chết tại chỗ. Trong đó có 2 nam và 1 nữ tử vong, được giải phẫu tử thi ngay tại hiện trường. Ngoài ra còn 2 người bị thương nhẹ.

“Lúc tôi nhận được thông tin, ra nắm bắt vụ việc là khoảng 21h30. Lúc này, lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi đối với 3 nạn nhân, không phải 2 người như thông tin ở trên”, vị cán bộ xã Ngọc Xá quả quyết.

Trao đổi với PV, một số cán bộ công an trực tiếp phục vụ khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn cũng khẳng định: Vụ việc trên khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Để có thông tin chính xác về vụ việc, PV Báo Giao thông đã liên hệ với lãnh đạo Công an huyện Quế Võ và Công an tỉnh Bắc Ninh nhưng đều không được cung cấp thông tin liên quan với lý do chờ Công an tỉnh đưa tin trên cổng thông tin của đơn vị mới cung cấp đầy đủ, chính xác.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: atgt.vn