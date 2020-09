Nhiều nạn nhân tố mất tiền tỷ vì tin lời 'nữ thánh nổ'

Thời gian gần đây, nhiều người dân tại phường Tân Hòa, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình và thị trấn Đà Bắc (Hòa Bình) sống trong lo âu. Nguyên nhân là họ đang sợ mất trắng số tiền hàng tỷ đồng khi cho bà Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1979), trú tại số nhà 150 Đại lộ Thịnh Lang, tổ 16, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình vay và nhờ xin việc vào ngành công an.

"Nữ thánh nổ" bị tố vay và nhận tiền xin việc rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Sập bẫy "nữ thánh nổ" có quan hệ rộng

Trao đổi với PV, chị N.T.N. trú tại TP Hòa Bình cho biết, vào năm 2014, chị làm kế toán cho công ty của bà Nguyễn Thị Phương Anh, bị bà rót mật vào tai là có mối quan hệ rộng, có khả năng xin việc cho chị vào làm kế toán tại Công an tỉnh.

Chị N. sau đó không chút suy nghĩ đã giao cho bà Phương Anh số tiền để xin việc là 714.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Phương Anh có viết giấy biên nhận, xác nhận tiền để xin việc cho chị N. và ký tên, đồng thời cam kết nếu không xin được việc sẽ hoàn lại tiền.

Theo chị N., ngoài số tiền nhân xin việc vào nghành công an, chị còn mượn tiền của nhiều người thân, bạn bè để đưa cho chị Phương Anh vay với tổng số tiền lên tới 980.000.000 đồng.

Bẵng đi một thời gian dài, không thấy tín hiệu gì từ phía bà Phương Anh, chị N. liên lạc đòi lại số tiền đã giao xin việc và cho vay trước đó thì người phụ nữ này không trả lời, thậm chí lẩn tránh.

Vì số tiền chị N. tin tưởng giao bà Phương Anh phần lớn là vay mượn của bạn bè người thân, nên việc bà Phương Anh không hoàn trả lại như thỏa thuận khiến cuộc sống gia đình chị N. hoàn toàn đảo lộn và đứng trước nguy cơ phải bán nhà để trả nợ.

Một nạn nhân khác là bà Tạ Thị L. (SN 1958), trú tại phường Tân Hòa, TP Hòa Bình cho biết, vào ngày 8/2/2019, bà Phương Anh có sang hỏi bà mượn số tiền 519.000.000 đồng để lấy vật liệu xây dựng. Vì thấy Phương Anh là người thành đạt, có nhiều cửa hàng nên bà lấy tiền dành dụm xây nhà ở quê ra cho mượn.

Phần lớn nạn nhân là người già, do tin tưởng, quen biết từ lâu, hơn nữa Phương Anh luôn tỏ ra mình là người thành đạt, có nhiều tài sản nên các nạn nhân mới đồng ý cho vay tiền

Đến khi cần tiền, sang đòi Phương Anh thì bà L. mới tá hỏa, người này không biết đã chuyển đi đâu. "Tôi cũng đang định sang nhà hỏi thì phát hiện gia đình hương Anh đã đi nơi khác rồi. Giờ cầm giấy vay tiền cũng không biết phải sao làm bây giờ. Quả thực số tiền đó rất quan trọng với gia đình tôi", bà L. nói.

Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Quốc H. (SN 1958), trú tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc kể lại rằng, từ năm 2018, ông có cho bà Phương Anh vay số tiền 800 triệu đồng. Lý do mà Phương Anh đưa ra là để chứng minh tài chính cho con gái đầu đi du học bên pháp.

Ông H cho hay: "Là chỗ quen biết, tôi cho bà ấy vay cũng không lấy lời lãi gì. Số tiền 800 triệu đồng đó là tôi tích cóp để sau về già an dưỡng. Giờ không biết bà ấy ở đâu để đòi, tôi hàng đêm không sao chợp mắt được khi nghĩ về nó".

Một nạn nhân khác là bà Chu Thị Ánh T. (SN 1958), trú tại phường Tân Hòa, TP Hòa Bình. Bà T. chia sẻ, vì tin tưởng bà Phương Anh là người tử tế, thành đạt nên bà đã cho người phụ nữ này vay 200 triệu đồng tiền mua xe vận tải để kinh doanh và cho nợ tiền lấy gạch là 33.800.000 đồng mà không cần thế chấp gì, chỉ có mỗi giấy vay tiền viết tay.

Khi đã quá hạn trả tiền nhiều năm, bà có liên hệ với Phương Anh nhưng lập tức bị người phụ nữ này chửi bới, xúc phạm.

Khi các nạn nhân đến nhà Phương Anh để đòi tiền mới tá hỏa biết người hàng xóm này đã huy động tiền của nhiều hộ gia đình, cá nhân

Đặc biệt, phải nói đến trường hợp của bà Phạm Thị Kiều T., trú tại phường Tân Hòa, TP Hòa Bình. Do thân thiết, tin tưởng nhau, nên bà T. cho bà Nguyễn Thị Phương Anh vay số tiền 2.700.000.000 đồng từ năm 2014 đến khoảng giữa năm 2019.

Đến khi sự việc vỡ lở, bà T. có tìm đến nhà Phương Anh nhưng không thể gặp mặt, liên lạc điện thoại cũng không trả lời.

Bà T. cho biết thêm, trước khi cho bà Phương Anh mượn tiền, bà không hề biết người hàng xóm này đã huy động tiền của nhiều hộ gia đình, cá nhân khác.

"Có đầy đủ các dấu hiệu để khởi tố vụ án hình sự"

Sau khi vụ việc vỡ lở, các cá nhân, hộ dân đưa tiền cho bà Phương anh vay và nhờ chạy việc đã gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo bà Nguyễn Thị Phương Anh trú tại tổ 16 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thế nhưng, sau khi kiểm tra xác minh đơn của người dân, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình xác định, những số tiền trên là tự nguyện, có sự thống nhất, thỏa thuận giữa các bên là giao dịch dân sự. Để đảm bảo quyền lợi, người dân có thể gửi đơn đến TAND có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Các nạn nhân đã đồng loạt gửi đơn tố cáo Nguyễn Thị Phương Anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 5/3/2020, tại tổ 16, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, TAND TP Hòa Bình có biên bản về việc không tống đạt được văn bản tố tụng. Trong biên bản nêu rõ, người tống đạt là bà Bùi Thị Mai Linh, Thẩm phán TAND TP Hòa Bình và người hỗ trợ tống đạt là ông Phạm Văn Điến, Tổ trưởng tổ 16, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

Phía tòa cũng đã tiến hành tống đạt các văn bản tố tụng theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2020/QĐXX-DS và giấy triệu phiên tòa lần thứ 1 số 255 cùng ngày 3/3/2020, cho người nhận là anh Phùng Văn Bình và bà Nguyễn Thị Phương Anh cùng ĐKHKTT tại tổ 16, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

Thế nhưng, vì anh Bình và bà Phương Anh vắng mặt ở nơi cư trú, không rõ thời điểm trở về, không cung cấp địa chỉ nơi cư trú mới cho chính quyền địa phương, tòa án biết, không có người nhận văn bản tố tụng nên không tống đạt được.

Trước đó, liên quan đến việc chị N. có đơn thư tố cáo chị Nguyễn Thị Phương Anh có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 17/9/2015 và ngày 20/4/2017 tại phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, quá trình điều tra xác minh, ngày 11/10/2019, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình có văn bản thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Phương Anhdo đối tượng không có mặt tại địa phương và chưa xác định được nơi ở cũng như nơi làm việc.

CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị Phòng PC02 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố thuộc Công an tỉnh Hòa Bình trong công tác nghiệp vụ của mình nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Phương Anh đề nghị thông báo ngay để phối hợp giải quyết.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết: "Trong trường hợp này, dù là người không có khả năng xin được việc nhưng lại có những hành vi, thủ đoạn gian dối để cho nhiều người lầm tưởng rằng có khả năng xin được việc để người dân tin tưởng giao tiền thi hành vi này có thể cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngoài ra, đối với các khoản vay nợ có làm giấy viết tay nhưng hiện nay người này không có mặt tại địa phương nhưng người dân không biết ở đâu thì có đầy đủ dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 175. Từ những phân tích nêu trên cho thấy đã có đầy đủ các dấu hiệu để khởi tố vụ án hình sự".

Ngoài ra Luật sư Bình cho biết thêm, những thủ đoạn, hành vi này không có gì mới. Nhiều địa phương đã xử lý rất nghiêm minh. Đây là việc làm cần thiết để bảo đảm ổn định an ninh trật tự, đưa những kẻ có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do đó đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho người dân.

An Ninh Tiền Tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Quốc Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn