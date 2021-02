Nhiều mẫu loa di động công suất lớn giảm giá cận Tết

Loa JBL Partybox On The Go chính hãng được giảm 2 triệu đồng, còn 8 triệu đồng. Sản phẩm có khối lượng 10 kg, khá nặng khi xách tay. Bù lại, loa có đi kèm phần dây đeo và đệm bọc bên hông, giúp người dùng mang vác dễ dàng khi di chuyển khoảng cách xa. Ảnh: JBL.