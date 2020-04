Nhiều khách sạn ở Đà Lạt, Hội An không tăng giá dịp lễ 30/4

Zing đã khảo sát tình hình hoạt động sau khi giãn cách xã hội của một số khách sạn, resort cao cấp ở các điểm du lịch nổi tiếng gồm Sa Pa (Lào Cai), Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa) Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Lạt (Lâm Đồng), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Liên lạc với Victoria Hoi An Beach Resort and Spa (Hội An), cơ sở lưu trú này cho biết đã đón khách trở lại và vẫn còn phòng trống dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Phòng đôi tại đây dao động khoảng 2,3 triệu/đêm, giữ nguyên so với mức giá thường ngày.

Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết thêm du khách đặt phòng cần khai báo y tế, nếu nằm trong vùng nguy cơ cao sẽ không được lưu trú tại đây. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng cũng khử trùng, đảm bảo các dụng cụ vệ sinh, yêu cầu du khách giữ khoảng cách trong thời gian lưu trú để đảm bảo an toàn.

Ở khu vực phía nam, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) là thành phố biển thường được du khách lựa chọn vì gần TP.HCM, thuận tiện di chuyển. Đến thời điểm hiện tại, địa phương vẫn cấm hoạt động tắm biển để kiểm soát dịch. Nhiều khách sạn thông báo còn phòng, đưa ra các chương trình ưu đãi nhằm thu hút du khách trong dịp lễ lớn.

Trả lời Zing, các đại diện của loạt khách sạn hạng sang tại Vũng Tàu như The Imperial Hotel, Pullman, Saint Simeon Resort & Spa, The Grand Ho Tram Resort & Casino cho biết vẫn còn phòng trong dịp lễ. Để bảo đảm an toàn của du khách trong quá trình lưu trú, The Imperial Hotel bố trí nhân viên y tế trực liên tục tại cửa ra vào kiểm tra tình trạng sức khỏe khách check-in.

Nhiều khách sạn, resort ở Đà Lạt cũng không xảy ra tình trạng cháy phòng như mọi năm. Đại diện Ana Villas Dalat Resort & Spa cho biết điểm lưu trú này đã đóng cửa suốt tháng 4 và sẽ mở cửa đón khách vào 30/4-1/5 với mức giá phòng đôi dao động từ 1,6-2 triệu đồng/đêm. Người này chia sẻ thêm: "Đây là mức giá rẻ chưa từng có trong dịp lễ. Năm 2019, căn phòng rẻ nhất rơi vào khoảng 3 triệu đồng".

Ngày 18/4, các tuyến tàu cao tốc vận chuyển hành khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc chính thức hoạt động trở lại sau 17 ngày thực hiện cách ly xã hội. Nhiều khách sạn như Mango Bay Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa... mở cửa trở lại đón du khách.

Đà Nẵng cũng là điểm đến hút khách dịp 30/4-1/5 hàng năm. Hiện tại, thành phố đã bắt đầu cho phép một số hoạt động được tiếp tục. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú trên địa bàn thành phố phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo y tế theo quy định.

Liên hệ với khách sạn Fusion Maia Đà Nẵng, cơ sở này xác nhận tiếp tục đóng cửa đến hết ngày 31/5 để phòng dịch. Tình trạng dịch vụ lưu trú đóng cửa cũng xảy ra ở điểm du lịch nổi tiếng Nha Trang (Khánh Hòa). Resort Amiana Nha Trang thông báo tạm thời đóng cửa và chưa có kế hoạch mở cửa lại.

Theo đó, các khách sạn ở Sa Pa vẫn chưa hoạt động trở lại. Liên hệ với Victoria Sa Pa, đại diện cơ sở này cho biết khu nghỉ dưỡng tiếp tục đóng cửa đến hết tháng 6. Tương tự, quản lý khu biệt thự nghỉ dưỡng Sa Pa Jade Hill nói cơ sở này vẫn đóng cửa và chưa có kế hoạch đón khách trở lại.

Tại Hạ Long, một số cơ sở lưu trú vẫn chưa hoạt động lại. Đại diện Royal Lotus Hạ Long trả lời Zing: "Khách sạn đang tạm dừng kinh doanh để phòng dịch và chưa có thời gian mở cửa cụ thể".

Tính tới tối 23/4, Việt Nam vẫn dừng lại ở con số 268 ca nhiễm và 224 trường hợp phục hồi.

