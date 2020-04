Những địa điểm du lịch cực hot và an toàn cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2020

1. Khu du lịch Đồng Mô

Kì nghỉ lễ 30/4-1/5 là một trong những kì nghỉ lễ dài trong năm nên có rất đông du khách lựa chọn ngày này để đưa gia đình đi nghỉ dưỡng dài ngày. Một trong những địa điểm du lịch gần Hà Nội nên đi trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay đó chính là khu du lịch sinh thái Đồng Mô.

Đồng Mô nằm ở phía Tây Hà Nội, thuộc địa phận thị xã Sơn Tây, một phần thuộc huyện Ba Vì.

Khu du lịch Đồng Mô nổi tiếng với không gian xanh vô cùng rộng rãi

Khu du lịch Đồng Mô nằm trong quần thể làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, có một không gian xanh vô cùng rộng rãi với rất nhiều khu vực trò chơi và tham quan ngoài trời hấp dẫn hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách 1 chuyến đi dã ngoại thật tuyệt vời.

Trong số những địa điểm vui chơi ở Đồng Mô, có đến 2 khu vực thu hút rất đông du khách đến tham quan, đó là khu vực đảo Phượng và khu vực Sơn Tinh Camp. Đảo Phượng là một hòn đảo nằm giữa hồ Đông Mô rất đẹp. Du khách thường đi thuyền ra đảo Phượng để chụp ảnh và đi bộ dưới những tán lá rừng xanh mướt. Còn khu vực Sơn Tinh Camp là nơi du khách tổ chức các hoạt động cắm trại, câu cá, trượt cỏ, các trò chơi ngoài trời… Buổi tối, du khách có thể thuê lều, đốt lửa trại và vui chơi ở Sơn Tinh Camp nhưng phải đăng kí với quản lý khu du lịch trước.

2. Vườn quốc gia Tam Đảo

Kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có đủ thời gian để du khách thực hiện một chuyến đi du lịch Tam Đảo bên gia đình và bạn bè. Tam Đảo là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ cách thủ đô Hà Nội khoảng 2 giờ di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, du khách cũng có thể đi du lịch phượt Tam Đảo bằng xe máy với thời gian di chuyển nhiều hơn 1 giờ đồng hồ.

Tam Đảo với vẻ đẹp chốn bồng lai tiên cảnh

Những ai mới lần đầu đến Tam Đảo đều vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp của nhà thờ đổ vỡ, quán café gió, tháp truyền hình, đền Bà Chúa Thượng Ngàn Tam Đảo. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức món đặc sản gà đồi và rau su su xào. Đây là hai trong số những món ăn đặc sản Tam Đảo rất nổi tiếng. Những bạn trẻ thích đi du lịch phượt có thể chọn Tam Đảo là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay để tiết kiệm chi phí vì Tam Đảo là một địa điểm du lịch không thu bất kì phí tham quan nào.

3. Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng ở Việt Nam. Đi du lịch vịnh Hạ Long trong kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2020 có thể là một gợi ý tuyệt vời vì du khách sẽ có 2 – 3 ngày để đi tham quan những đảo đá và hang động đẹp nhất trên vịnh. Có lẽ du khách đến Hạ Long sẽ khó có thể quên những giây phút ngắm hoàng hôn lãng mạn trên vịnh hay đi thuyền tham quan hòn Trống Mái, hang Luồn, động Thiên Đường…

Cảnh quan hùng vĩ đậm chất thơ của Vịnh Hạ Long

Đặc biệt, du khách cũng đừng quên trải nghiệm ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ thủy phi cơ, tắm biển Bãi Cháy, ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ đỉnh Ti Top và thưởng thức những món ăn hải sản ở các làng chài Hạ Long.

4. Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An nằm bên cạnh dòng sông Thu Bồn thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây màn nét đẹp mê hồn với 1000 di tích kiến trúc cổ xưa. Những khu đền miếu, hội quán của người Hoa nằm sen kẻ với những ngôi nhà truyền thống của người Việt cùng một số căn nhà mang phong cách kiến trúc của Pháp. Đặc biệt nhất là chùa cầu (cầu Nhật Bản) được xây dựng bởi người Nhật vào thế kỷ 17. Ngoài ra, Hội An còn một nền văn hóa phi vật thể vô cùng đa dạng và phong phú.

Đến Hội An bạn sẽ không thể bỏ qua các thắng cảnh tiêu biểu như: Chù Cầu, Nhà cổ Tấn Ký, hội quan Phúc Kiến, Làng rau Trà Quế, đảo Cù Lao Chàm…

Phố cổ Hội An - vẻ đẹp thời gian ngưng đọng

Ẩm thực Hội An cũng vô cùng phong phú với những món ăn đặc sản thơm ngon. Đến Hội An, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức rất nhiều món ngon như cao lầu, mì quảng, cơm gà, hến xào, bánh đập, bánh mì, chè bắp,… Và tham quan đảo Cù Lao Chàm với những món ăn hài sản tươi ngon của vùng biển miền trung.

Phố cổ Hội An cách thành phố Đà Nẳng không xa khoảng 30km về phía Nam. Vì vậy, du khách có thể kết hợp chuyến du lịch của mình với các địa điểm Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm. Bạn có thể đến Hội An qua đường hàng không hoặc các phương tiện ô tô, tàu hòa.

5. Đồi cát bay Mũi Né

Nếu muốn tìm một địa điểm du lịch để thư giãn trong dịp lễ 30/4-1/5 thì du khách hãy chọn đến với những đồi cát vàng ở Mũi Né (Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Đồi cát vàng Mũi Né còn được gọi là đồi cát bay bởi vì cát ở đây luôn thay đổi hình thù và màu sắc. Màu sắc cát ở Mũi Né còn gây ấn tượng mạnh mẽ trên những bức ảnh chụp check – in bên đồi cát của những du khách đến đây vui chơi. Đặc biệt, đến đồi cát Mũi Né thì du khách đừng quên chơi trò trượt cát từ trên đồi cát xuống. Chỉ với 10.000 đồng, du khách đã có ngay 1 tấm ván trượt để tham gia trò chơi hấp dẫn này rồi.

Đồi cát bay Mũi Né

Sau khi đã trượt cát chán chê rồi, du khách hãy di chuyển ngay đến những bãi biển đầy nắng ở Mũi Né để tận hưởng những làn gió biển mát mẻ và thư giãn trong làn nước biển Mũi Né mát lạnh. Trong thời gian còn lại của kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5, du khách nên dành để đi tham quan những địa điểm du lịch đẹp ở Mũi Né như Hòn Rơm, ghềnh đá Mũi Né, Suối Tiên, lâu đài rượu vang, tháp Chàm…

6. Biển Vũng Tàu

Biển Vũng Tàu thuộc thành phố Vũng Tàu hiện đang là một trong những địa điểm du lịch cực hot dành cho những du khách và các bạn trẻ muốn đi nghỉ lễ 30/4 ở đâu gần Sài Gòn. Du khách Sài Gòn thường chọn đi du lịch biển Vũng Tàu vào dịp lễ 30/4 để được ngâm mình trong làn nước biển mát lạnh và xua tan cái nóng oi bức ở thành phố. Thành phố Vũng Tàu ngoài biển ra còn có nhiều địa điểm du lịch chụp ảnh đẹp khiến nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ mê mẩn và lưu luyến mãi không thôi.

Biển Vũng Tàu trong xanh nước biếc

Thường thì khi nhắc đến những địa điểm du lịch cực hot ở Vũng Tàu trong dịp lễ 30/4 thì du khách sẽ nghĩ ngay đến Bãi Trước và Bãi Sau Vũng Tàu đầu tiên. Đây là 2 bãi biển vô cùng đẹp có bãi cát trắng trải dài và làn nước biển trong xanh, mát lạnh. Ngoài ra, Bãi Trước và Bãi Sau Vũng Tàu còn là 2 địa điểm ngắm bình minh và hoàng hôn vô cùng lãng mạn.

Bên cạnh 2 bãi biển xinh đẹp, Vũng Tàu còn rất nhiều địa điểm du lịch đẹp “níu kéo” du khách đến tham quan như Tượng chúa Kito dang tay, hải đăng Vũng Tàu, công viên Thỏ Trắng, miếu Bà, đồi con heo, Bạch Dinh Vũng Tàu… Nếu các bạn trẻ thích đi du lịch phượt ở Vũng Tàu thì các bạn không nên bỏ qua 2 cung đường phượt tuyệt vời: một là cung đường phượt ven biển Vũng Tàu và hai là cung đường phượt dẫn lên hải đăng Vũng Tàu.

7. Đảo Phú Quốc

Đảo Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thị trấn Dương Ðông, thủ phủ của đảo cách thành phố Rạch Giá 120km và cách Hà Tiên 45km.

Hai hoạt động chính trong các tour du lịch đến đảo Phú Quốc bao giờ cũng là khám phá rừng và biển. Đối với các hoạt động khám phá rừng và núi, bạn có thể dành một buổi đi thăm Vườn quốc gia Phú Quốc, khu vực chiếm đến 70% diện tích hòn đảo với nhiều hệ sinh thái quý hiếm như rừng cây gỗ lớn họ dầu, rừng tràm tập trung và rừng lan rải rác xen lẫn với đồng cỏ tranh. Du lịch sinh thái nơi đây, du khách có thể tắm suối, leo núi va trèo vào các hang núi để quan sát cuộc sống các loài động vật hoang dã.

Đảo Phú Quốc

Muốn khám phá vẻ nguyên sơ của Phú Quốc, ta hãy lên phía bắc đảo. Đi sâu vào bên trong những cánh rừng nguyên sinh, du khách sẽ bắt gặp một hệ động thực vật vô cùng phong phú với rất nhiều loài chim thú sống giữa một khung cảnh thiên nhiên hoang dã đến không ngờ.

Biển nơi đây đẹp nhất có bãi Dài, 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới, tiếp đó là bãi Sao, bãi Cạn, Vũng Bàu... Bãi Sao được nhiều du khách biết đến bởi vẻ hoang sơ và hình dáng đặc biệt, như một cái hồ rộng lớn không một chút sóng gợn và phong cảnh thanh bình. Tắm ở bãi Sao giống như đang bơi trong một cái hồ lớn cùng các bầy cá con bơi xung quanh rất đáng yêu và rất dễ giật mình nhảy lên mặt nước khi du khách vô tình va phải

Được mệnh danh là Đảo Ngọc tuyệt đẹp, Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, nguồn tài nguyên biển, rừng vô cùng phong phú và các bãi tắm cát trắng mịn màng trải dài đã tạo nên một Phú Quốc đặc biệt hấp dẫn bước chân du khách. Tới đây du khách có thể nghỉ ngơi thư gian tắm biển, về thăm lại những di tích nổi tiếng gắn liền với lịch sử như: Nhà tù Phú Quốc, Dinh Cậu,…

Phú Quốc là điểm đến thích hợp cho những người yêu thích: Tắm biển, ngắm sanho, ăn hải sản, du lịch bụi.

8. Đảo Nam Du

Quần đảo Nam Du nằm ở phía Nam là một quần đảo vô cùng xinh đẹp nằm cách thành phố Sài Gòn 250km. Nam Du là một quần đảo du lịch mới được giới trẻ phát hiện trong năm 2017. Kể từ đó, có rất đông khách du lịch chọn Nam Du là địa điểm thư giãn, vui chơi trong những dịp nghỉ lễ dài ngày như kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Quần đảo Nam Du vẫn còn rất nhiều đảo hoang sơ đang chờ đợi du khách đến khám phá.

Đảo Nam Du

Để ra đảo Nam Du, du khách sẽ phải đi bằng thuyền từ bến thuyền Rạch Giá. Thuyền sẽ đưa du khách đặt chân lên Hòn Củ Tron (hay Hòn Lớn). Trên Hòn Củ Tron có Bãi Ngự, bãi Cây Mến – hai bãi biển đẹp nhất Nam Du và hải đăng Nam Du cổ lão. Cả 3 địa điểm trên đều là những địa điểm du lịch tắm biển, ngắm cảnh và chụp ảnh đẹp nhất ở Nam Du.

Sau khi khám phá hết những địa điểm du lịch đẹp ở Hòn Củ Tron, du khách hãy thuê thuyền ra Hòn Ngang để ngắm nhìn những làng chài đầy bình yên bên bãi biển. Nếu có nhiều thời gian hơn, du khách nên đến Hòn Nồm, Hòn Mấu để khám phá hoang đảo nguyên thủy nhất ở Nam Du. Trong chuyến đi du lịch các hòn đảo thuộc quần đảo Nam Du, du khách còn được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon được làm từ hải sản Nam Du như nhum biển nướng, cá xanh xương nướng, sò điệp nướng…

Tác giả: Nguyệt Hà

Nguồn tin: Doisongplus.vn