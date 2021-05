Nhiều doanh nghiệp lớn vẫn "khát" nhân sự ngành IT, bảo hiểm, ngân hàng

Theo báo cáo về “Cho thuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO) – Xu hướng mới trong tuyển dụng tại thị trường Việt Nam” của Navigos Search - đơn vị chuyên tuyển dụng nhân sự cấp trung, cấp cao tại Việt Nam cho thấy các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm lực tài chính tốt đang cần tuyển ứng viên với số lượng lớn, chủ yếu trong các lĩnh vực về Công nghệ thông tin (IT), bảo hiểm và ngân hàng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành IT tại nhiều doanh nghiệp có tiềm lực là rất lớn. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Đây cũng là các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh. Trong bối cảnh Covid-19 có những tác động lớn đến hoạt động kinh doanh, do vậy các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ RPO như là một giải pháp tiết kiệm chi phí khi không cần duy trì một đội ngũ nhân sự về tuyển dụng riêng cho các dự án tuyển dụng số lượng lớn này.

Các start-up cạnh tranh nhau trong việc thu hút ứng viên

Theo quan sát của Navigos Search, sau thời kỳ bùng nổ trên thị trường, giờ đây các start up đang có sự cạnh tranh nhau trong việc thu hút các ứng viên tài năng. Do vậy, hiện nay các start up này đang rất chú trọng trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng nhằm hấp dẫn các ứng viên.

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp khởi nghiệp nước ngoài rất quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ RPO khi tìm kiếm nhân sự với số lượng lớn. Đây cũng là các start up có tiềm lực tài chính tốt và đã có văn phòng tại Việt Nam. Việc các start-up tìm kiếm các ứng viên người Việt mở ra rất nhiều các cơ hội tốt để phát triển về mặt nghề nghiệp cho các ứng viên này.

Nhu cầu về các vị trí “on-site” gia tăng

Do chất lượng tốt của các “on-site recruiter” (chuyên gia tuyển dụng của công ty cung cấp dịch vụ RPO trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp của khách hàng) về hiệu quả làm việc, tốc độ tìm ứng viên nhanh và phù hợp cũng như tiết kiệm được chi phí khi sử dụng dịch vụ RPO, Navigos Search đang chứng kiến nhu cầu ngày càng gia tăng từ các khách hàng sử dụng dịch vụ RPO.

Tại Việt Nam, theo quan sát của Navigos Search, riêng mảng dịch vụ này đã tăng trưởng 154% so với năm 2019 đối với các khách hàng của Navigos Search.

Trước các yêu cầu tuyển dụng với số lượng lớn của các khách hàng ngày càng nhiều, các vị trí “on-site recruiter” có thể sẽ trở thành một nghề có xu hướng phát triển trong thời gian tới. Các ứng viên cho vị trí này sẽ có cơ hội được trải nghiệm ở cả hai nơi: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ RPO và doanh nghiệp khách hàng sử dụng dịch vụ RPO.

“On-site recruiter” vừa xây dựng được mạng lưới các ứng viên, đồng thời với trải nghiệm làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp khách hàng, “on site recruiter” sẽ hiểu thêm về văn hóa doanh nghiệp, từ đó có thể tìm được các ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, một số các thách thức đặt ra cho các vị trí “on-site recruiter” này là các cách tuyển dụng truyền thống sẽ không còn phù hợp nữa. Các nhân sự này sẽ cần có kiến thức và sử dụng thành thạo các kênh truyền thông mạng xã hội; phải có hiểu biết về các chính sách nhân sự, các phúc lợi xã hội tại các doanh nghiệp, đồng thời phải có tư duy nhạy bén, thích nghi tốt với môi trường làm việc và lĩnh vực làm việc khác nhau.

Ông Gaku Echizenya, Tổng Giám đốc của Navigos Group cho biết: “Covid-19 đã gây ra những tác động to lớn về các hoạt động kinh doanh cũng như về nhân sự đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Bất chấp khủng hoảng này, thế giới chứng kiến sự tăng trưởng trong mảng dịch vụ cho thuê ngoài quy trình tuyển dụng - Recruitment Process Outsourcing (RPO). Thị trường toàn cầu chứng kiến doanh thu từ dịch vụ này trong năm 2020 đạt 5,8 tỷ USD và ước sẽ đạt 14,4 tỷ USD đến năm 2027 .

Các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và các doanh nghiệp khởi nghiệp nên ưu tiên sử dụng dịch vụ RPO để dành thời gian và nguồn lực cho các năng lực cốt lõi của công ty, đồng thời tận dụng được lợi thế cũng như kinh nghiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng để nhanh chóng xây dựng thương hiệu tuyển dụng, đẩy nhanh hoạt động tuyển dụng của công ty và tiết kiệm chi phí”./.

Tác giả: Nguyễn Trang

Nguồn tin: vov.vn