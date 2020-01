Nhiều cảnh sát rời khu vực nghi kẻ bắn chết 4 người lẩn trốn

14 giờ 40 chiều 31-1, lực lượng cảnh sát cơ động lên một số xe tải rời khỏi khu vực vây ráp hai ngày qua ở khu vực đường Huỳnh Thị Bẳng và lân cận thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi.

Lực lượng CSCĐ đang rút dần khỏi hiện trường. Ảnh: N.YÊN

Ghi nhận tại hiện trường, hai xe bọc thép vẫn còn nguyên vị trí, một số cán bộ chiến sĩ vẫn túc trực ở hiện trường.

Lực lượng phối hợp trên địa bàn gồm công an và dân quân tự vệ vẫn còn tại các chốt chặn, các phương tiện dân sự đi vào khu vực vẫn bị hạn chế.

Trong khi đó, việc truy tìm bị can Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") vẫn chưa có tiến triển. Công an TP.HCM, Bộ Công an vẫn đang tích cực phối hợp với Công an nhiều tỉnh thành mở rộng phạm vi tìm kiếm, truy xét nghi phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Trước đó, khoảng 500 cảnh sát cơ động cùng xe bọc thép và chó nghiệp vụ được huy động đến xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM để vây bắt Tuấn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sáng 31-1, ngoài lực lượng thuộc các đơn vị Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an thì lực lượng quân đội cũng có mặt để hỗ trợ vây bắt Lê Quốc Tuấn.

Công an Bình Dương cũng đã phát tờ rơi có hình ảnh và cảnh báo sự nguy hiểm của người này để người dân đề cao cảnh giác, nếu phát hiện Tuấn phải báo ngay cho lực lượng công an.

Tác giả: NHÓM PV

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh