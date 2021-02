Nhậu say, chồng bị vợ quấn chăn như xác chết vứt ra đường

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h50 đêm 23/2 tại ấp 2 xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Theo đó, khi công an phối hợp với dân quân xã Long An đi kiểm tra an ninh thì bất ngờ phát hiện 1 người trùm kín chăn màu hồng, nằm bất động trên đoạn đường thuộc ấp 2.

Nghi vấn là có án mạng, phía lực lượng chức năng thận trọng tiến lại kiểm tra.

Người đàn ông nằm bất động giữa đường khiến cảnh sát nghi ngờ có án mạng.

Tuy nhiên, sau đó cảnh sát phát hiện một sự thật bất ngờ. Chẳng có án mạng hay có người nào đó đang nguy kịch ở đây quả. Trong chăn là một anh chồng đang say giấc nồng. Sở dĩ anh phải ra đường ngủ là vì bị... vợ đuổi. Do thường xuyên đi uống rượu về muộn, bà xã của người đàn ông này đã tức giận, đem gối và chăn ném cho anh và đuổi anh ra đường. Không có chỗ dung thân, người đàn ông buộc lòng phải nằm đất, trước cửa nhà mình để ngủ.

Tuy nhiên, là do anh ta nhậu nhẹt say về muộn nên bị vợ đuổi ra khỏi nhà.

Câu chuyện bi hài sau khi được chia sẻ không chỉ khiến những người chứng kiến trực tiếp tại hiện trường phì cười mà dân mạng cũng không nhịn được phải cười ra nước mắt.

Đúng là "đi nhậu thì chỉ có nước ra đường mà ngủ" là có thật. Nhiều người cho rằng chị vợ này xử lý quá cứng rắn. Sau vụ việc lần này, chắc chắn anh chồng không dám đi uống rượu về muộn nữa. Có khi còn cai luôn rượu bia.

Số khác thì không đồng tình. Họ cho rằng người có hơi men trong người khi nằm ngoài trời lạnh rất dễ bị cảm. Khi đó tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Đồng tình nên xử mạnh tay những ông chồng ma men nhưng người vợ nên tìm cách xử lý hoàn hảo hơn.

Được biết, sau khi có sự "nói đỡ" của lực lượng chức năng, cuối cùng người vợ cũng đã đồng ý cho chồng vào nhà ngủ. Và anh chồng cũng đã hứa bỏ nhậu nhẹt.

Vụ việc khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Các ông chồng ma men, có cảm thấy sợ hãi khi vợ mình hành xử "cực rắn" thế này không?

