Nhanh chóng làm rõ vụ trình báo ‘bị đập gạch vào đầu, cướp tài sản’

Ngày 20/11, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã làm rõ thông tin 1 người đàn ông trình báo bị nhóm đối tượng đánh và cướp tài sản trên địa bàn phường 3.

Bất ngờ bị đánh, cướp tài sản

Lúc 2 giờ 10 ngày 18/11, Nguyễn An (SN 1985, ngụ quận 3, TPHCM) đến Công an phường 3, quận Bình Thạnh trình báo về việc bị đánh, cướp tài sản.

Nguyễn An và người phụ nữ tên T.

An khai, rạng sáng cùng ngày mình điều khiển xe máy trên đường Trường Sa (quận Bình Thạnh) thì thấy người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đang đi bộ nên ngỏ ý cho đi nhờ và người này đồng ý.

Khi cả hai đi đến khu vực bãi đất trống trên đường Trường Sa (phường 3, quận Bình Thạnh), An bị người phụ nữ cầm cục gạch đập vào đầu gây choáng váng.

Cùng lúc này, xuất hiện một nhóm người đi xe máy, lao đến áp sát, vây đánh An rồi cướp xe máy, điện thoại, nhẫn vàng và tiền mặt. Sau đó cả nhóm tẩu thoát hướng về đường Trường Sa, quận Phú Nhuận.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh và Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự CATP nhanh chóng có mặt phối hợp với Công an phường 3 trích xuất camera, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, truy xét.

Qua điều tra, xác minh và làm việc với các bên liên quan, bước đầu Công an xác định đây không phải là vụ cướp tài sản như An đã trình báo ban đầu.

Mâu thuẫn từ việc mua bán dâm

Sau khi tiếp nhận tin báo, hàng loạt các trinh sát được huy động truy vết, tìm manh mối. Các trinh sát xác định, An là đối tượng sống lang thang và nghiện ma túy.

Khoảng 10 giờ ngày 17/11, An đi trên đường Bình Thới, quận 11 thì gặp bạn cũ là Tỷ (không rõ lai lịch) nên rủ Tỷ cùng đi mua ma tuý đá để sử dụng chung.

Tỷ đồng ý, lấy xe máy chở An đi mua ma túy của 1 phụ nữ chưa rõ lai lịch trên đường Tô Hiến Thành, quận 10. Sau đó, cả 2 đến khách sạn N.K. trên đường Trần Thiện Chánh để nghỉ và sử dụng ma túy.





Đối tượng Dư và Lâm

Tang vật thu giữ

Tại đây, An nhắn tin cho N.T.T.T. (SN 1997, ngụ quận 1) mua dâm với giá 5 triệu đồng và được T. đồng ý đến khách sạn.

Khi đến nơi, An lấy ma túy ra cùng Tỷ và T. sử dụng, sau đó Tỷ lấy xe máy về trước. Ở khách sạn, An và T. quan hệ tình dục với nhau 2 lần.

Sau khi xong việc, T. đòi tiền nhưng An nói không có tiền nên 2 bên cãi nhau. Khoảng 0 giờ ngày 18/11, An trả phòng khách sạn cùng T.

An đưa cho T. 1 điện thoại hiệu Samsung Galaxy S8 màu đen, 1 nhẫn kim loại màu vàng cho T. giữ làm tin và đề nghị T. đi theo mình để đến nhà người quen mượn tiền.

T. gọi điện cho cháu là Lâm đến chở đi, An được T. đặt Grab chở đi đến khu vực Hàng Xanh. Lúc đi, cháu của T. gọi thêm Nguyễn Văn Dư và Thái (chưa rõ lai lịch) để đi cùng.

Đến khu vực trên, An không tìm thấy người để mượn tiền nên yêu cầu cả nhóm qua nhà dượng ở cầu Lê Văn Sỹ, quận 3.

Khi cả nhóm đến đường Trường Sa bên hông hẻm nhỏ đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3 thì T. yêu cầu dừng xe để hỏi An mượn được tiền không.

An nói không biết nên T. tức giận nhặt gạch đập 1 phát vào đầu An, Lâm và Dự tiếp tục dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh An rồi bỏ đi.

Qua làm việc với An, An thừa nhận hành vi trình báo bị cướp tài sản là không đúng sự thật, điện thoại và nhẫn là do An tự nguyện đưa cho T. để làm tin, ngoài ra An khai không bị chiếm đoạt tài sản gì khác.

Hiện Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tiếp tục điều tra, lập hồ sơ làm rõ vụ việc trên.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: congan.com.vn