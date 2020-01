Nhan sắc của bạn gái tin đồn Công Phượng, sinh viên 'trường nhà giàu' RMIT

Chia tay Hòa Minzy được 3 năm nhưng Công Phượng vẫn “cô đơn lẻ bóng”. Đặc biệt khi các bạn bè trong hội cầu thủ của Công Phượng lần lượt cầu hôn, lập gia đình khiến người hâm mộ khá lo lắng.

Tuy nhiên, mới đây, trước tin đồn Công Phượng cùng bạn gái đi du lịch vòng quanh châu Âu suốt tháng 12 trước khi trở về Việt Nam đã khiến dư luận bớt đi phần nào lo lắng khi chàng cầu thủ áo số 10 không còn FA nữa.

Dù đây mới chỉ là tin đồn đoán nhưng không phải không có cơ sở bởi ảnh check-in của 2 người “không thể hợp lý hơn”.

Nhan sắc bạn gái tin đồn của Công Phượng. Ảnh: FB

Theo đó cô gái may mắn có thể là một nửa của Công Phượng tên Viên Minh, tốt nghiệp đại học RMIT chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Ngoại hình xinh xắn và hầu như không hề liên can gì đến giới showbiz hay bóng đá.

Được biết, cô nàng may mắn kia tên Viên Minh, tốt nghiệp ĐH RMIT chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Ngoại hình xinh xắn và hầu như không hề liên can gì đến giới showbiz hay bóng đá. Nếu như 20/12, cô "tình cờ" xuất hiện ở Hà Lan đúng ngày Công Phượng qua đây thăm Đoàn Văn Hậu thì vài ngày tiếp theo, cô lại check - in nước Bỉ y như chàng cầu thủ.

Và hình nền cũng đổi sang ảnh anh chàng đang thi đấu trong áo số 10 quen thuộc. Thậm chí, khi bạn bè comment "nhờ vả" Viên Minh xin chữ ký Công Phượng giùm, bạn gái tin đồn còn chọc ghẹo lại: "Chữ ký nào cũng như nhau mà, hôm nào chị ký cho 10 chữ".