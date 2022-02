Nhân chứng kể khoảnh khắc chìm ca nô khiến 13 người chết, 4 mất tích

Video: Ông Cư kể lại phút giây ca nô bị lật

Your browser does not support the video tag.

Liên quan đến vụ chìm ca nô chở 39 người trên vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm chiều tối 26/2, lực lượng cứu hộ cứu được tổng cộng 22 người, 13 người chết và 4 nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.

Ông Cư (phải) chứng kiến vụ lật ca nô ở vùng biển Cửa Đại. Ca nô gặp nạn là loại tương tự chiếc trong ảnh.

Là người chứng kiến vụ lật ca nô và trực tiếp tham gia cứu hộ, ông Trần Văn Cư (47 tuổi) - máy trưởng tàu du lịch Dũng Hiếu - kể, tầm 13h45, tàu ông xuất phát ngay sau ca nô mang BKS QNa-1152 của doanh nghiệp vận tải Phương Đông, từ cảng Cù Lao Chàm di chuyển vào cảng Cửa Đại với hành trình khoảng 12 hải lý.

"Khi cả hai ca nô còn cách bờ chừng 2 km, gặp vùng nước cạn và sóng lớn, ca nô của Phương Đông bất ngờ lật úp. Lúc này, ca nô của tôi cách ca nô gặp nạn 100m. Tôi khẩn trương gọi điện cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại để kêu gọi ứng cứu.

Tôi yêu cầu tài công của mình tức tốc đưa khách trên tàu của mình vào bờ", ông Cư nhớ lại và nói, khi hành khách đi trên tàu ông cập cảng an toàn, ông cùng một số người quay trở lại hiện trường để tham gia công tác cứu hộ.

Ông Cư cứu được 3 nạn nhân.

Có mặt tại khu vực ca nô bị lật, ông Cư vớt được 3 người (2 nam, 1 nữ). "Cả ba đều mặc áo phao và đang khẩn thiết kêu cứu. Đó là 3 nạn nhân mà tàu tôi cứu được cho tới thời điểm này. Rất tiếc vì chuyến thứ hai cứu hộ, tàu tôi không tìm được thêm nạn nhân nào", ông Cư nói.

Đầu giờ chiều 26/2, ca nô chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm về đến cảng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) bị lật khiến 13 người thiệt mạng, 4 người mất tích.

Theo một số nguồn tin, ca nô gặp sóng to, gió lớn nên bị lật ở vùng biển cách bờ khoảng 2 km. Trên tàu có 39 người, có cả trẻ em.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Cùng lúc, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đến hiện trường.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 35 cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Tác giả: THANH BA

Nguồn tin: Báo VTC