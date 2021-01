Nhà gạch Bát Tràng ở Hà Nội đoạt giải kiến trúc quốc tế

Mới đây, công trình Bát Tràng House (Nhà gạch Bát Tràng) do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế đã giành chiến thắng tại giải thưởng Wallpaper*Design Awards 2021 ở hạng mục " Ngôi nhà mới tốt nhất - Best New Private House" do tạp chí Wallpaper* uy tín về kiến trúc - thiết kế tại Anh tổ chức.