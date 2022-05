Nhà báo “dỏm” và cú lừa tiền tỉ

Trong đợt sốt đất, tin lời kẻ “bán giời không văn tự” này, nhiều người dân trong và ngoài tỉnh Nghệ An đã tìm đến nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Kết quả, Vân Anh đã lấy của các bị hại gần 10 tỷ đồng rồi lên mạng đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao cho các nạn nhân…

Nhiều nạn nhân sập bẫy

Trung tuần tháng 4-2022, chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông trú tại huyện Diễn Châu tự xưng tên là T. nhờ xác minh thông tin của nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh. Anh T. cho biết: Qua người quen giới thiệu, anh gặp và được người phụ nữ tự xưng là nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh để nhờ bà này làm giúp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một số sổ đỏ giả Cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét nhà Vân Anh

Không chỉ giới thiệu mình là nhà báo, bà Vân Anh còn đưa chiếc thẻ nhà báo mang tên Nguyễn Thị Vân Anh, bút danh là Thanh Thanh do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cùng chiếc thẻ công chức thanh tra chuyên ngành báo chí, mặt trước ghi là Nguyễn Thị Vân Anh, Báo Thanh tra với chức danh Phó biên tập Cổng thông tin điện tử khu vực Bắc Trung Bộ.

Cả hai chiếc thẻ đều được cấp ngày 1-1-2021, có giá trị đến hết ngày 31-12-2025. Vân Anh giới thiệu có văn phòng đại diện đóng tại Đại lộ Lênin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Không những thế, bà ta quảng cáo có quen biết các lãnh đạo cao cấp... Tin lời, anh T và một số người bạn đã nhờ bà Vân Anh lo giúp thủ tục đất đai. Cũng theo lời kể của anh T thì họ đã đưa cho bà Vân Anh tổng cộng hơn 10 tỷ đồng.

Thực tế, địa chỉ văn phòng đại diện của Báo Thanh tra mà Vân Anh đã nói với anh T thì đó là địa chỉ ma. Từ ảnh chụp thẻ nhà báo, thẻ công chức, qua thông tin xác minh từ Báo Thanh tra được biết: Báo Thanh tra không có phóng viên tên như trên công tác tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An cũng xác nhận không nhận được hồ sơ đăng ký thường trú hay đặt văn phòng đại diện của nhà báo tên Nguyễn Thị Vân Anh. Khi biết được sự thật này, anh T cùng một số người dân trên địa bàn huyện Diễn Châu đã vội lên cơ quan chức năng trình báo.

Bà Đậu Thị Tr. trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: Trong tháng 11-2021, bà gặp Vân Anh qua giới thiệu của người quen. Tại cuộc nói chuyện, bà Tr. có đặt vấn đề nhờ Nguyễn Thị Vân Anh chuyển đổi 1.407m2 đất nông nghiệp thuộc địa phận xã Diễn Thịnh thành đất ở nông thôn.

Điều tra viên lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh

Trong lần giao dịch này, Vân Anh và bà Tr. thống nhất chia thửa đất đó thành 6 thửa đất nhỏ để chuyển đổi thành 6 thửa có sổ đỏ với giá 2,9 tỷ đồng. Sau khi chuyển đổi thành công thì mỗi người có quyền sử dụng 3 thửa đất. Về chi phí chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở thì mỗi người chịu 1,45 tỷ đồng. Trừ chi phí giá đất nông nghiệp ban đầu là 800 triệu đồng thì bà Tr. còn phải chuyển cho Vân Anh số tiền 650 triệu đồng.

Ngày 10-11-2021, đúng như thỏa thuận, bà Tr. đã chuyển cho bà Vân Anh số tiền nói trên, sau đó bà Vân Anh cũng giao cho bà Tr. 3 sổ đỏ do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp, mang tên bà Đậu Thị Tr. cùng chồng là Hoàng Công B. Hiện tại bà Tr. đã mang 2 trong số 3 sổ đỏ nói trên để cầm cố.

Mặt trước và mặt sau của thẻ Nhà báo và thẻ Công chức giả mà đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh dùng để lừa đảo

Cũng thông qua một người đàn ông có tên là Ngô Sỹ Đ. ông Nguyễn Văn Nh. trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cũng gặp và nhờ Vân Anh chuyển đổi 365,4 m2 đất nông nghiệp thành 200 m2 đất ở nông thôn và 165,4 m2 đất trồng cây lâu năm với chi phí là 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bà Vân Anh đã giao bìa đỏ theo đúng thỏa thuận.

Cũng với phương thức như trên, Vân Anh đã 5 lần thực hiện giao dịch với bà Trần Thị H. trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu để chuyển đổi 28 thửa đất nông nghiệp thành đất ở nông thôn với tổng số tiền 5,475 tỷ đồng. Và đến trước lúc bị bắt bà Vân Anh đã giao cho bà H. 19 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp với thông tin như 2 bên đã thoả thuận.

Thông tin về vụ việc trên được báo cáo Công an tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu khẩn trương điều tra, làm rõ.

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Sau khi chuyên án được xác lập, quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng thường xuyên giữ liên lạc với các bị hại, trao đổi với lời lẽ thuyết phục để bị hại không gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng nếu như không thực hiện được trong thời gian đã cam kết, thoả thuận sẽ bồi hoàn lại tiền. Bên cạnh đó, đa số bị hại đều nghĩ sổ đỏ do Vân Anh làm là sổ đỏ thật nên không tố cáo vì sợ liên quan đến quyền lợi của mình. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã tập trung xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Đồng thời, tính toán lên phương án bắt giữ nhằm đảm bảo không để đối tượng tẩu tán tài liệu, chứng cứ, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh.

Nhà báo dỏm Nguyễn Thị Vân Anh bên các giấy tờ, huy hiệu làm giả để tạo hình ảnh lừa đảo các bị hại

9 giờ ngày 27-4-2022, tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu bắt Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1976), trú tại xã Diễn Hạnh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nơi ở của đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 53 sổ đỏ và 2 điện thoại di động.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2021 đến tháng 4-2022, Nguyễn Thị Vân Anh đã giả danh phóng viên của Báo Thanh tra, nói có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ là lãnh đạo ở Trung ương cũng như tỉnh Nghệ An để nhận làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở lâu dài cho 5 bị hại trú tại địa bàn huyện Diễn Châu và một số địa phương khác; trong đó, các bị hại đã chuyển cho đối tượng hơn 9 tỉ đồng. Điều đáng nói, việc các bị hại sử dụng sổ đỏ giả để xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và đối phó với chính quyền địa phương bằng sổ đỏ giả do Nguyễn Thị Vân Anh làm đã gây ra nhiều hệ lụy phức tạp. Sau khi nắm được thông tin Vân Anh bị bắt giữ, một số người dân đã gửi đơn đến Công an huyện Diễn Châu tố cáo hành vi của đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh cũng khai nhận: Khoảng tháng 2-2021, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Thị Vân Anh đã liên hệ với một người đàn ông không rõ lai lịch để đặt làm giả 1 thẻ nhà báo và 1 thẻ công chức thanh tra chuyên ngành báo chí mang tên Nguyễn Thị Vân Anh với chi phí 5 triệu đồng. Sau khi đối tượng bị bắt, nhiều bị hại đã làm đơn tố cáo và cung cấp các hình ảnh liên quan đến giấy khen, bằng khen nghi làm giả của các bộ, ngành trao tặng cho Nguyễn Thị Vân Anh, để lấy lòng tin từ các bị hại. Tuy nhiên tại thời điểm khám xét, đối tượng đã tiêu hủy hết nên không thu giữ được, một điều tra viên cho biết thêm.

Một số giấy chứng nhận Vân Anh làm giả để tạo lòng tin với các bị hại

Tin lời của đối tượng quảng cáo có khả năng chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An, 3 nạn nhân đã “nhờ” Vân Anh chuyển đổi 33 thửa đất nông nghiệp thành đất ở với tổng số tiền 6,725 tỷ đồng. Sau đó đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh đã liên hệ với người đàn ông không quen biết trên mạng đặt làm giả 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giao cho bà Đậu thị Tr., ông Nguyễn Văn Nh. và bà Trần Thị H. Còn 9 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thỏa thuận với bà H. đối tượng này cũng đã liên hệ để làm giả nhưng chưa hoàn thành nên chưa giao cho bị hại. Ngày 23-4-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Ngày 28-4-2022, Cơ quan chức năng đã có bản Kết luận giám định xác định: “23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản hợp pháp gắn liền với đất có ký hiệu từ A1 đến A23 là giả”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: antg.cand.com.vn