Nguyên nhân khiến 2 bố con ở Hải Phòng bị hàng chục côn đồ chém trọng thương

Những ngày gần đây, người dân xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng vô cùng hoang mang, lo lắng trước việc hàng chục đối tượng lao vào nhau hỗn chiến khiến một số người bị thương. Điều đáng nói đó là tính chất manh động của các đối tượng với sự tham gia số đông với hung khí nhiều dao kiếm, giáo mác.

Hàng chục đối tượng với gậy, giáo mác đánh ông Hùng trọng thương.

Đến ngày 3/1, Công an huyện An Lão đã chính thức có thông tin sơ bộ về vụ việc. Theo đó, khoảng 8h ngày 25/12/2019, tại thôn Hạ Cầu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, ông Đỗ Văn Hùng (SN 1957) và con trai là anh Đỗ Văn Trường (SN 1982, đều trú tại thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão), bị nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) dùng gậy, gạch và dao đánh. Hậu quả làm ông Hùng và anh Trường bị thương phải đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện An Lão đã cử cán bộ kết hợp cùng Công an xã Quốc Tuấn tiến hành xác minh vụ việc, ghi lời khai của những người có liên quan.

Kết quả xác minh ban đầu thấy: Năm 2011, ông Đỗ Văn Hùng được UBND huyện An Lão cho thuê 1.529,40m2 đất ở thôn Hà Cầu, xã Quấn Tuấn, huyện An Lão. Đến năm 2018, do không còn nhu cầu sử dụng nên ông Hùng đã chuyển nhượng cho gia đình ông Nguyễn Văn Thủy (SN 1967) và bà Hoàng Thị Nền (SN 1970, đều trú tại thôn Câu Đông, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão).

Ngày 29/7/2019, gia đình ông Nguyễn Văn Thủy và bà Hoàng Thị Nền được UBND huyện An Lão cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có diện tích: 1.529,4m2, (thuê đất xây dựng cửa hàng kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng), thuộc thửa đất số: 352: 386:351 385 tờ bản đồ số 219A1 tại địa chỉ: thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuân, huyện An Lão, TP.Hải Phòng.

Ngày 12/9/2019, ông Đỗ Văn Hùng có nguyện vọng mua lại thửa đất nêu trên của gia đình bà Nền. Gia đình bà Nền đồng ý chuyển nhượng lại tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuế của gia đình bà Nên cho ông Đỗ Văn Hùng. Hai bên thỏa thuận giá chuyển nhượng là 3.000.000.000đ. Ông Đỗ Văn Hùng đã đặt cọc cho bà Nền số tiền là 900.000.000đ.

Hai bên thỏa thuận sau 2 tháng kể từ ngày 12/9/2019, hai bên sẽ thanh toán tiền và lập hợp đồng chuyển tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê nêu trên.

Sau khi hết hạn thanh toán theo thỏa thuận, ông Đỗ Văn Hùng không giao tiền và ra lập Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất nêu trên, bà Nên đã nhiều lần sang nhà ông Đỗ Văn Hùng trao đổi nhưng ông Đỗ Văn Hùng không đồng ý nhận chuyển nhượng.

Bà Nền trả lại ông Hùng số tiền: 900.000.000đ, tuy nhiên, ông Hùng không nhận lại số tiền 900.000.000đ mà còn có hành vi phá tường bao, mở cửa sổ, lắp dựng cổng mới, tập kết rác thải tại lô đất này

Thấy việc làm của gia đình ông Hùng không đúng, tự ý làm việc trên trong khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngày 25/12/2019, gia đình bà Nên đã thuê máy xúc và một số người đến để gạt đổ cổng, dọn dẹp rác mà gia đình ông Hùng đã xây dựng và tập kết trái phép. Thấy vậy gia đình ông Hùng ra ngăn cản, dùng gạch đá ném về phía công nhân đang làm dẫn đến xô xát đánh nhau.

Hậu quả làm ông Đỗ Văn Hùng và anh Đỗ Văn Trường bị một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) đánh bị thương phải đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Công an huyện An Lão cho biết thêm, đơn vị đã làm thủ tục phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với tin báo trên và đang tích cực tập trung lực lượng thu thập tài liệu xác minh làm rõ vụ việc.