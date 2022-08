Nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên treo cổ tự tử

Lực lượng Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: MINH KHANG

Trưa 1-8, một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ treo cổ tự tử tại nhà riêng ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang gây xôn xao dư luận.

Nạn nhân là ông V.V.Tr., 53 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên.

"Hiện chúng tôi đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Tr.", vị này nói thêm.

Nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết ông Tr. đã bị Ban Thường vụ Thành ủy TP Long Xuyên đình chỉ công tác gần 2 tuần nay, để phục vụ điều tra một vụ án mà Công an tỉnh An Giang đang thụ lý.

"Trưa nay, nghe anh em báo cáo khi phát hiện ông Tr. đã treo cổ tự tử. Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi", vị này cho biết.

Được biết, ông Tr. giữ chức giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên từ năm 2020.

Tác giả: BỬU ĐẤU

Nguồn tin: Báo tuổi trẻ