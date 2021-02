Nguyên cục trưởng, nguyên cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị bắt

Ông Lê Văn Trang, nguyên cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương, từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cục thuế nhiều năm - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 27-2, theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Trang, nguyên cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Võ Thanh Bình, nguyên cục phó và Nguyễn Thái Thanh, phó trưởng phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Cả ba bị can bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự.

Trước đó chiều 26-2, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Chiều 27-2, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện khám xét nơi ở của các bị can để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ án, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố ông Lý Thanh Châu (phó tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương), Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên hội đồng thành viên, nguyên phó tổng giám đốc), ông Nguyễn Thế Sự (trưởng ban kiểm soát).

Cả 4 bị can đều bị khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí.

Ông Châu được xác định có hành vi thống nhất ký vào biên bản họp hội đồng thành viên ngày 30-11-2016 và ngày 12-4-2017, giúp cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương và đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty TNHH xây dựng Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145ha vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành trái quy định pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước.

Ngoài ra có 3 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương cũng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Khu đất 43ha tại thành phố mới Bình Dương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việc khởi tố 3 cán bộ thuế đánh dấu bước tiến mới trong điều tra vụ án, chuyển sang giai đoạn xử lý trách nhiệm cán bộ, tiếp nối việc đã khởi tố, bắt tạm giam 7 cán bộ doanh nghiệp trước đó.

Các cán bộ bị khởi tố liên quan việc tính tiền sử dụng đất liên quan các khu "đất vàng" gồm 43ha và 145ha tại thành phố mới Bình Dương từng do Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (còn gọi Tổng công ty 3-2, vốn Tỉnh ủy Bình Dương chi phối) quản lý, nay đã thuộc về sự quản lý của tư nhân.

Vụ án từng được Bộ Công an ủy quyền cho Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, điều tra nhưng nay được "rút về" cơ quan điều tra của bộ và được bổ sung vào danh sách vụ án do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi.

Được biết, ngoài ba cán bộ thuế vừa bị khởi tố, cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã triệu tập, lấy lời khai nhiều cán bộ, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương để làm rõ vụ án.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 27-2, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết chỉ mới được báo về vụ việc có cán bộ bị khởi tố và sẽ có thông tin trả lời báo chí sau.

Tác giả: THÂN HOÀNG - BÁ SƠN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ