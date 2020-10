Nguy cơ bị giang mai từ những hình xăm

Nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ từ việc xăm hình. Hình minh hoạ: Ngọc Lê

Xăm làm cho da bị tổn thương do kim xuyên vào da, do đó có thể gây nên các thương tổn và bị nhiễm trùng hay lây truyền bệnh. Hơn nữa, khi đưa các chất dễ tạo màu sắc cho các vết xăm có thể gây các phản ứng của da với các chất đó.

Theo ThS. BS Trần Nguyễn Ánh Tú - Phó trưởng Khoa Thẩm mỹ da (Bệnh viện Da liễu TPHCM), khi xăm phải dùng dụng cụ nhọn xuyên qua da và đưa các chất màu vào sâu trong da. Việc xăm thẩm mỹ ẩn chứa rất nhiều rủi ro, nguy cơ tai biến. Do nơi cơ sở thẩm mĩ thực hiện không đảm bảo vô trùng khi làm cho bệnh nhân, thiếu chuyên môn, nghiệp vụ.

Phản ứng với chất xăm: Chất sử dụng để xăm được đưa vào da và gây các phản ứng tại chỗ. Phản ứng xảy ra gây ngứa, rấm rứt, đỏ, phù nề. Phản ứng có thể xảy ra sớm nhưng thường xảy ra sau vài tuần lễ hoặc hàng năm. Biểu hiện có thể là phản ứng dạng liken. Đôi khi phản ứng lan rộng ngoài vùng xăm gây eczema, viêm da tiếp xúc hoặc nặng hơn là viêm da tróc vảy.

Chỗ xăm bị nhiễm trùng: Nhiễm trùng thông thường do các vi khuẩn tụ cầu, liên cầu làm cho nơi xăm bị viêm mủ. Đôi khi nghiêm trọng hơn làm cho nhiễm trùng sâu gây viêm quầng, hoại thư, nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng loại này ngày nay ít gặp do sử dụng các dụng cụ sạch và sử dụng kháng sinh sớm. Y học đã gặp một số trường hợp bị mắc

Các bệnh truyền nhiễm: Giang mai, bệnh phong, lao do xăm với các thương tổn bệnh xuất hiện ngay tại nơi xăm. Ngày nay, xăm còn có thể làm lây nhiễm các bệnh nghiêm trọng hơn là viêm gan virus B & C, HIV. Các bệnh do virus khác như đậu mùa và hạt cơm, u mềm lây cũng có thể lây do xăm trổ.

Ngoài ra còn một số bệnh liken phẳng, vảy nến, có báo cáo trường hợp u hắc tố ác tính xảy ra tại nơi xăm nhưng cũng có thể do sự trùng hợp mà không phải do xăm gây nên.

Người được xăm thấy khó chịu, hối tiếc đã làm điều này sau khi thực hiện. Điều này có thể xảy ra do người xăm sau khi thực hiện xăm nhận thấy không ổn, hoặc kết quả xăm không được như mong muốn. Đã có nhiều người tìm đến các cơ sở chuyên khoa hoặc trung tâm thẩm mỹ để xoá xăm, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể chữa trị.

Tác giả: NGỌC LÊ

Nguồn tin: Báo Lao Động