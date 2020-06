Nguồn gốc khẩu súng Thượng uý ở Bình Dương dùng bắn người trong quán nhậu

Theo báo Tuổi Trẻ Online, tối ngày 3/6/2020, thượng úy Đàm Đức Nam (30 tuổi), là cảnh sát khu vực Công an phường Thuận Giao, TP. Thuận An đến một quán nhậu tại khu phố Đông A, phường Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương) để ăn nhậu cùng một số người. Khuya cùng ngày khi ăn uống tại đây giữa Nam và hai thanh niên (cùng ngụ TP.Thuận An) xảy ra tranh cãi.

Thượng uý bắn người trong quán nhậu bằng súng tự mua. (Ảnh minh họa)

Khi bước ra cổng quán, Nam xảy ra xô xát với hai anh N.T.H và N.L.H. Lúc này, Nam rút súng bắn 2 phát khiến thanh niên tên N.T.H. bị thương ở đùi trái, người còn lại hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, thượng úy cảnh sát đã đến ngay Công an P.Đông Hòa trình báo vụ việc và giao nộp khẩu súng, đồng thời tìm gặp N.T.H. để chi trả toàn bộ chi phí điều trị và đề nghị nạn nhân không truy cứu trách nhiệm, báo Thanh Niên thông tin thêm.

Nhận được thông tin về vụ việc, Giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã đưa ra quyết định đình chỉ công tác với thượng úy Đàm Đức Nam để điều tra, xử lý theo quy định. Theo Công an tỉnh Bình Dương, khẩu súng mà Nam dùng để bắn người là súng công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Khẩu súng này do Nam tự mua qua mạng chứ không phải vũ khí trang bị của ngành.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn