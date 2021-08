Người thân đang tổ chức đám tang, 'thi thể' trong quan tài đột ngột sống lại khiến ai nấy sợ khiếp vía

Mới đây, một người đàn ông được xác nhận đã qua đời, nhưng khi thi thể ông đặt vào ­trong quan tài, chuẩn bị đưa đi an táng lại được người thân phát hiện vẫn còn sống. Theo truyền thông địa phương đưa tin, vụ việc kỳ lạ này xảy ra vào ngày 29/7 ở thành phố Hermel, thuộc tỉnh Baalbek-Hermel, miền bắc Cộng hòa Lebanon.

Người đàn ông được cho là đã từ trần trong bệnh viện. Thi thể ông được trả về gia đình để chuẩn bị an táng.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một nhóm người đang tụ tập xung quanh quan tài, ai nấy đều đau buồn và vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của người đàn ông. Sau đó, một người phụ nữ (được cho là người thân của người đã khuất) đã chạm tay vào thi thể ông lần cuối để đưa tiễn ông về miền cực lạc.

Nào ngờ đúng lúc đó, người phụ nữ cùng một số người đưa tang phát hiện thấy người đàn ông kia đang di chuyển, dường như vẫn còn thở khi nằm trong quan tài. Việc này khiến nhiều người xung quanh bị dọa cho sợ xanh mặt.

Một số người nhanh chóng phản ứng lại, tiến hành hô hấp nhân tạo cho người đàn ông. Sau đó, họ gọi xe cấp cứu tới để đưa ông vào trung tâm y tế kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ xác nhận rằng người đàn ông vẫn còn sống, nhưng họ không giải thích được tại sao người đàn ông này lại được chẩn đoán đã qua đời.

Người phụ nữ chạm tay vào thi thể người đã khuất và phát hiện thấy ông vẫn còn sống.

Tình trạng người “chết đi sống lại” không phải là trường hợp quá hiếm gặp. Vào ngày 18/8/2020, một bé gái người Indonesia tên Siti Masfufah Warda, 12 tuổi, đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch và được bác sĩ thông báo rằng đã qua đời vào tối cùng ngày. Thế nhưng, khoảng 1 giờ sau đó, khi người thân đang khâm liệm thi thể thì cô gái lại đột ngột mở mắt, tim cũng đập trở lại.

“Khi đang tắm rửa cho con gái, đôi mắt đang nhắm nghiền của con bé bỗng mở ra. Chúng tôi cũng phát hiện tim con bé đang đập trở lại và cơ thể nó đang cử động”, bố của Varada nhớ lại.

Đáng tiếc thay, cô bé cũng không sống lại được lâu. Chỉ 1 giờ sau đó, bé gái đã qua đời, thi thể của bé được chôn cất tại nghĩa trang ở làng Lampang Kuning.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn