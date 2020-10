Người phụ nữ xúi giục con nhỏ trộm túi tiền của bà cụ bán hàng ở vỉa hè đã bị bắt

Chiều 1/10, Công an quận 3, TP.HCM cho biết, đơn vị điều tra đã bắt giữ Chu Thúy An (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thúy An được xác định là người phụ nữ xúi giục một bé trai lấy trộm túi tiền của bà cụ bán hàng vỉa hè.

Chu Thúy An tại cơ quan công an.



Trước đó, chiều 30/9, trong lúc An cùng cháu trai đang ở một phòng tại khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú, thì lực lượng chức năng vào kiểm tra, phát hiện trong túi đeo màu tím của An có gói nilông chứa ma túy "đá". Sau đó, An bị bắt giữ đưa về trụ sở công an làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu An thừa nhận hành vi xúi giục trẻ em trộm cắp tài sản. Cháu trai đi chung với An tên B. (9 tuổi, là con của em chồng An, được An nhận làm con nuôi).

An ngồi trên xe máy, xúi giục con trai nuôi lấy trộm túi tiền của cụ bà bán hàng vỉa hè

Theo báo Công an, An cho hay cô ta đã sử dụng ma túy được 1 năm nay nên để thỏa mãn cơn nghiện, vẫn hay mua “hàng” ở mối quen về cùng chồng xài.

Ngoài tạm giữ hình sự Chu Thúy An để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản, Công an quận 3 đang phối hợp Công an quận Bình Tân mở rộng điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi khác.

Như thông tin đã đưa, khoảng 19h50 tối 23/9 tại điểm bán tạp hoá vỉa hè của bà Trần Thị Tuyết M. (SN 1962) ở đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3.

Thời điểm này, người phụ nữ cùng con trai đi xe ga màu đỏ dừng trước quán của bà cụ để mua hàng. Người mẹ đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, còn cậu con trai khoảng 4-5 tuổi đội mũ lưỡi trai ngồi trước xe.

Trong khi bà cụ lấy hàng, người phụ nữ đã giục con trai xuống xe, lấy túi đựng tiền của bà cụ. Cậu bé này bước xuống xe vừa quay lại nhìn mẹ, vừa nhìn bà cụ bán hàng và lén lút lấy túi tiền một cách nhanh chóng rồi quay trở lại xe. Sau đó, cả hai mẹ con chạy xe đi mất.

Theo bà M. trình báo, trong túi nilong bị 2 mẹ con lấy mất có 700 ngàn đồng tiền mặt và số thẻ cào điện thoại có giá trị tương đương 1,6 triệu đồng.

Nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải sự việc lên trang mạng xã hội và thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Tác giả: Phương Linh (Tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn