Người phụ nữ tử vong sau khi bị chồng đánh trúng gáy

Ngày 25/3, Công an huyện Cần Giuộc cho biết đơn vị này đang phối hợp Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ cái chết của bà Nguyễn Thị Trúc Ly (41 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc).

Qua khám nghiệm, công an xác định bà Ly tử vong do có tác động từ ngoại lực. Nạn nhân bị chấn thương nặng vùng đầu.

Kết luận ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy sáng 24/3, bà Ly rời khỏi nhà ra quán sữa. Khi về, bà Ly và chồng là ông Huỳnh Minh Khải (43 tuổi) xảy ra mẫu thuẫn.

Lúc này, ông Khải vung tay tát mạnh vào phía sau cổ bà Ly khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền gạch. Thấy vợ nằm bất động, ông Khải cùng với người thân đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng bà Ly đã tử vong.

Cơ quan chức năng sau đó đưa ông Khải về trụ sở làm việc. Tối cùng ngày, nghi phạm được cho về nhà để làm đám tang cho vợ dưới sự giám sát của công an địa phương.

