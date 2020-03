Người phụ nữ phủ nhận việc thôi miên bà bán cau để lấy tiền

Ngày 3/3, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tạm giữ Trần Thị Gái (54 tuổi, trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Bà Trần Thị Gái. Ảnh: Cắt từ clip.

Sáng 1/3, bà Gái vào chợ huyện Đô Lương mua cau của một tiểu thương và đổi tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng. Khi hai bên đang thực hiện giao dịch, nhiều tiểu thương trong chợ thấy người bán cau liên tục đưa những tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng cho bà Gái.

Nghi người phụ nữ này thôi miên để lấy tiền của tiểu thương bán cau, nhiều người vội ngăn lại đồng thời trình báo công an và Ban quản lý chợ.

Tại cơ quan công an, bà Gái không thừa nhận việc mình thôi miên để lấy tiền của người bán cau. Người phụ nữ này khai một năm trước có thực hiện hành vi Trộm cắp tài sản.

Cụ thể, bà Gái đã dùng tiền mệnh giá lớn để đổi rồi lợi dụng sơ hở của người bán hàng lấy trộm tiền.

Công an huyện Đô Lương đang làm rõ vụ việc.

Vị trí xảy ra vụ việc (dấu đỏ). Ảnh: Google Maps.

Tác giả: P.Hòa

Nguồn tin: zing.vn