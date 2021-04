Người phụ nữ 'nghiện thả rông' tiếp tục khoe ảnh phản cảm trong nhà hàng khiến nhiều người đỏ mặt

Từ vài tháng nay, người phụ nữ có tên L.B.C đã trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi những màn khoe thân táo bạo. Xuất hiện chốn đông người, chị này bình thản diện những trang phục phản cảm, phô trương da thịt khiến không ít người phải đỏ mặt, ngượng ngùng.

Trước đó, cộng đồng mạng đặc biệt phẫn nộ trước những bức ảnh người phụ nữ diện trang phục xuyên thấu tại nơi linh thiêng, trang nghiêm như chùa Cầu (Hội An).

Trên mạng xã hội, nhiều người đã kêu gọi lên án, tẩy chay và chỉ trích lối ăn mặc của người phụ nữ này. Tuy nhiên, chị C. vẫn cho việc "thả rông" là chuyện cá nhân và không làm ảnh hưởng đến bất kì ai.

Mới đây, chị L.B.C đã tiếp tục đăng tải loạt ảnh phản cảm trong nhà hàng. Điều đáng nói là chị chỉ diện độc nhất chiếc áo lưới màu da lộ toàn bộ vòng 1 trước ống kính. Hình ảnh này của chị C. đã khiến nhiều người "đỏ mặt".

Nhà hàng vốn là nơi đông người, việc chị C. bất chấp ăn mặc phản cảm đã thu hút không ít sự hiếu kì lẫn ái ngại của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn thản nhiên ăn uống, chụp ảnh và đăng trên mạng xã hội. Trước đó, chị C. còn tiết lộ gây sốc rằng hầu hết những bức ảnh "thả rông" của mình đều do ông xã chụp.

Người phụ nữ này cũng cho biết thêm: "Cơ thể con người chỉ một bộ phận duy nhất được xem là nhạy cảm và cần phải che đậy chính là bộ phận sinh dục. Vì vậy, tôi chưa bao giờ sử dụng qua bất cứ thứ gì gọi là áo ngực, bởi tôi cho rằng ngực là bộ phận đáng được thể hiện tự do ở nơi công cộng".

Tác giả: Khải Anh

Nguồn tin: saostar.vn