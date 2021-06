Người phụ nữ ngã đập mặt xuống đường sau cú đâm của ô tô: Đừng vội đổ hết lỗi cho nữ tài xế

Đoạn clip ghi lại va chạm giữa người phụ nữ đi xe đạp và chiếc ô tô đang được chia sẻ trên các diễn đàn giao thông khiến nhiều người ám ảnh.

Theo đó, người phụ nữ đội nón, đang điều khiển xe đạp sang đường thì bị một chiếc ô tô chạy cùng chiều từ phía sau tông trúng. Có thể nghe thấy tài xế ô tô đã cố phanh lại nhưng không kịp.

Cú va chạm bất ngờ khiến người người phụ nữ ngã đập mặt xuống, không thể cử động, bánh xe đạp nằm dưới đầu ô tô. Sau khi gây tai nạn, chủ xe đã nhanh chóng tiến đến để xem xét tình hình.

Theo người đăng tải đoạn clip chia sẻ, nạn nhân bị choáng và đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay lúc đó. Vụ việc được ghi nhận xảy ra tại Thái Bình. Với những gì được ghi lại, người phụ nữ sang đường thiếu quan sát còn nữ tài xế đã không thể kịp xử lý tình huống

Sang đường bất cẩn, người phụ nữ bị ô tô đâm ngã đập mặt xuống đường

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc