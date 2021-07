Người phụ nữ làm loạn ở chốt kiểm soát dịch, lớn tiếng với chiến sĩ công an: "Đụng tới tao là hết giờ"

Ngày 29/7, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang phối hợp với Công an xã Hoà Châu (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) để xử lý vi phạm hành chính đối với một người phụ nữ có hành vi gây rối tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Trước đó, trong ngày 28/7, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh 1 người phụ nữ chửi bới, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch khu vực giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam khiến dư luận bức xúc.

Đoạn clip dài hơn 15 phút được những người chứng kiến ghi lại và đăng tải lên Facebook. Theo nội dung trong clip, người phụ nữ đi trên xe SH từ địa bàn xã Hoà Châu lưu thông trên đường ĐT 605 để đi vào tỉnh Quảng Nam.

Khi đến chốt kiểm soát, lực lượng công an làm nhiệm vụ đã yêu cầu người phụ nữ tiến hành khai báo y tế, viết rõ lý do đi vào tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, người phụ nữ không chấp hành mà liên tục thách thức, chửi bới các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.

Người phụ nữ liên tục chống đối chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch

Một chiến sĩ công an đi đến nhắc nhở thì người này sỉ nhục, dọa gọi người đến xử lý.

"Tụi bây đụng tới tao là hết giờ. Đừng giỡn, gặp được tao là hết giờ, tụi bây là cái chi... Tụi bây ăn hiếp đàn bà, ta muốn đi thì đi", người phụ nữ liên tục đe dọa.

Sự việc xảy ra với sự chứng kiến của nhiều người dân. Những người này lên tiếng khuyên người phụ nữ kiềm chế, chấp hành đúng quy định. Tuy nhiên, người này vẫn bất chấp cho rằng không ai được cấm đi lại. Tiếp đó, người phụ nữ trên lấy điện thoại để gọi cho người thân và mách lại sự việc hoàn toàn sai sự thật.

Sau đó gọi điện thoại mách người thân

"Mấy thằng ở đây vào đòi đánh má, mấy thằng chốt ở đường 605, lên đây liền", người phụ nữ la lớn qua điện thoại trong khi trên thực tế clip cho thấy chỉ có người phụ nữ la hét, nằng nặc đòi vượt chốt kiểm soát.

Công an thị xã Điện Bàn cho biết hiện đã xác định được người phụ nữ trong clip là N.T.X (trú thôn Quan Châu, xã Hoà Châu).

Tác giả: BẢO NGỌC

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị