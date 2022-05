Người phụ nữ khốn khổ vì “cô bé khó bảo” khiến 2 đời chồng đều trục trặc, lý giải bất ngờ từ chuyên gia

Người phụ nữ lo lắng vì “cô bé khó bảo”

Tình dục ở nữ giới vốn là lĩnh vực bí ẩn mà bất cứ "đấng mày râu” nào cũng muốn khám phá, chinh phục. Tuy nhiên, ngay bản thân chị em đôi khi cũng không thể giải thích được những thay đổi đến bất ngờ về “cô bé” của mình mỗi lần quan hệ.

Chị Phạm Lệ Hằng (32 tuổi, quê Bắc Ninh) chia sẻ, bản thân chị đã trải qua hai “lần đò” nhưng chưa có con và trước khi kết hôn năm 26 tuổi, chị cũng đã có vài mối tình “vắt vai”. Tuy nhiên, điều chị thắc mắc là việc quan hệ của bản thân dường như có chút vấn để, đó là khi "yêu" mỗi người thì có sự khác biệt rất lớn. Thậm chí, cùng một người đàn ông nhưng mỗi lần làm “chuyện ấy” chị cũng cảm nhận có sự khác nhau.

Chị Hằng chia sẻ: “Với người chồng trước, mỗi lần gần gũi tôi cảm thấy vùng kín mình quá chặt, thậm chí là có cảm giác đau rát khó chịu, khó đạt cao trào. Thế nhưng với người chồng hiện tại, có vẻ chồng tôi không thích thú vì cô bé quá rộng, điều này khiến tôi thấy căng thẳng", chị tâm sự với bác sĩ.

Người vợ lo lắng vì "cô bé" của mình có biểu hiện khác biệt mỗi lần quan hệ. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cũng với người chồng thứ hai, đôi lần chị có cảm giác đau rát khi quan hệ vì "cô bé" quá chật chội. Từ trước đến giờ chị chưa hề can thiệp gì vào vùng nhạy cảm nên lo lắng không biết mình có bị bệnh lý gì không.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, tình trạng âm đạo quá rộng hoặc quá chặt là vấn đề rất nhiều chị em thắc mắc và còn có nhiều hiểu lầm. Theo đó, không ít người cho rằng âm đạo rộng là do quan hệ nhiều, do sinh đẻ… còn âm đạo chặt là do bị dị dạng hay mắc bệnh lý nào đó.

Bác sĩ Thành cho rằng, việc chị em có cảm giác “cô bé” rộng hoặc chặt phụ thuộc chủ yếu vào mức độ thư giãn hoặc kích thích ở một thời điểm nhất định. Bởi âm đạo đàn hồi rất tốt và cảm giác chủ yếu phụ thuộc vào các cơ xung quanh nó và cảm xúc cá nhân.

“Nếu bạn căng thẳng hoặc lo lắng, thậm chí là không muốn và kháng cự lại thì việc giao hợp thường có cảm giác rất chật chội, gây sự khó chịu, đau rát. Thậm chí, đã có trường hợp không thể quan hệ được do chứng co thắt âm đạo vì căng thẳng tâm lý.

Ngược lại, nếu người phụ nữ thư giãn, thoải mái, cảm thấy có nhu cầu và ham muốn, vùng này có vẻ sẽ "rộng mở" hơn vì các cơ của âm đạo và các cơ xung quanh sẽ giãn ra thay vì co cứng lại”, bác sĩ Thành tư vấn.

BS Phan Chí Thành cho biết, vấn đề âm đạo rộng hay chặt khi quan hệ chủ yếu do tâm lý.

Làm sao để xử lý vấn đề?

Vậy để giải quyết vấn đề này, chị em cần làm gì? Bác sĩ Thành tư vấn, nếu chị em khi quan hệ mà thấy âm đạo quá chặt thì hãy thả lòng và thư giãn, đồng thời yêu cầu “đối tác” cùng thư giãn, chứ không nên cố tiến vào.

Cùng với đó, hai người hãy gợi lên hứng thú bởi các hoạt động khác như ôm, vuốt ve, hôn… Thậm chí, nếu chị em cảm thấy không thoải mái, có thể từ chối chứ không nên vì chiều chồng/bạn tình mà cố gắng chịu đựng.

Trường hợp đã làm đủ mọi cách nhưng không có kết quả, mỗi khi quan hệ vẫn đau đớn, không thể thực hiện được do co thắt âm đạo thì sẽ phải nhờ tới sự hỗ trợ của chuyên gia để giải mẫn cảm tình dục.

Còn với trường hợp băn khoăn vì cảm giác "cô bé" quá rộng lúc quan hệ, theo bác sĩ chị em không nên quá lo lắng, vì tình trạng "mở rộng" có thể chứng tỏ bạn đang rất hứng thú với trải nghiệm tình dục cùng "nửa kia". Chính điều này khiến bạn được thư giãn thả lỏng và được "chuẩn bị" đầy đủ, cảm thấy tự tin thoải mái khi gần gũi. Với trường hợp này tốt nhất đừng suy nghĩ gì mà hãy tiếp tục thư giãn và tận hưởng.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn