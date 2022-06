Người phụ nữ gục xuống bất ngờ khi đang làm việc, hành động sốt sắng của những người xung quanh gây chú ý

Your browser does not support the video tag.

(Clip: Người phụ nữ áo đỏ gục xuống khi đang làm việc và hành động tiếp đó của đồng nghiệp)

Một phần diễn biến đoạn clip cho thấy, trong lúc các công nhân nữ khác đang tập trung làm việc trong một công xưởng, một phụ nữ mặc áo đỏ vẫn gục mặt xuống đầu gối. Tưởng chừng người phụ nữ chỉ chợp mắt một chút cho đỡ mệt rồi sẽ tiếp tục công việc nhưng hóa ra người này đã ngất xỉu trước đó.

Đến khi người phụ nữ bên cạnh chạm tay nhẹ vào người, người phụ nữ áo đỏ đã ngã gục xuống. Lúc này, những người phụ nữ có mặt trong xưởng làm việc đã lập tức tiến lại giúp đỡ nạn nhân.

Người phụ nữ bất ngờ ngã gục

Mọi người xung quanh xúm lại giúp đỡ nạn nhân

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của người phụ nữ trên ra sao, tuy nhiên, đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng người phụ nữ đã bị đột quỵ và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bên cạnh đó, hành động sốt sắng quan tâm của đồng nghiệp dành cho nạn nhân cũng khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn