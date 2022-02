Người phụ nữ bị quây đánh giữa sảnh khách sạn, camera bóc chi tiết bức xúc

Một đoạn clip ghi lại tình huống ẩu đả ở một khách sạn 5 sao tại Đà Nẵng thu hút sự chú ý trên nhiều diễn đàn. Theo nguồn tin chia sẻ, do tranh chấp chỗ ngồi, cả hai nhóm phụ nữ đã lao vào xô xát.

Mở đầu clip trích xuất từ camera, người phụ nữ mặc váy trắng hất ly nước vào một người phụ nữ đang mặc váy hồng ngồi ở bàn. Người này tức tối, cũng lập tức cầm ly nước tạt lại.

Hành động này bỗng "châm ngòi" cho cuộc chiến sau đó. Nhóm 3 - 4 phụ nữ đi kèm với người mặc váy trắng lao vào quây đánh tới tấp đối phương. Cả hai bên đánh lộn ở ngay giữa sảnh khách sạn 5 sao, du khách đứng ngoài hoảng sợ, một vài người lao tới can ngăn.

Your browser does not support the video tag.

Nhóm phụ nữ ẩu đả, quây đánh "hội đồng" giữa khách sạn 5 sao

Vụ việc sau khi đăng tải trên mạng xã hội nhận về nhiều bình luận xôn xao. Dẫu chưa biết ai sai ai đúng, song nhiều cư dân mạng bày tỏ, việc sử dụng bạo lực không phải là cách giải quyết tốt trong tình huống của cả hai bên.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn