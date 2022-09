Người phụ nữ bị chồng cũ bắt lên xe ôtô, đánh đập dã man suốt gần một ngày đêm

Ngày 16-9, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra vụ người phụ nữ tố cáo bị chồng cũ hành hung dã man.

Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 7-9, Công an phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) tiếp nhận đơn tố giác của chị T.T.H.H. (quê ở tỉnh Thanh Hóa) về việc bị Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1991; cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa), là chồng cũ, có hành vi đánh gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật đối với chị.

Theo trình báo của chị H., tối 6-9, khi chị đang làm việc tại một siêu thị trên địa bàn phường Xuân Tảo thì chồng cũ là Nguyễn Ngọc Thắng đến tìm, cả hai sau đó ra khu vực ghế đá bên ngoài siêu thị để nói chuyện. Quá trình nói chuyện giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, Thắng giật điện thoại của chị H., dùng tay đấm liên tục vào mặt chị H.. Tiếp đó, Thắng lôi chị H. ra khu vực công viên gần đó và dùng chân tay đánh chị H..

Chị H. sau đó xin Thắng cho về siêu thị. Tại đây, khi thấy chị H. mượn điện thoại định gọi cho ai đó, Thắng liền giật ra và lôi chị H. ra bên ngoài. Thắng ép chị H. lên xe ôtô cá nhân và tiếp tục dùng chân tay đánh chị H.. Thắng còn giữ điện thoại của chị H., không cho chị sử dụng điện thoại và đưa đến một nhà nghỉ tại tỉnh Hòa Bình.

Chiều 7-9, Thắng đưa chị H. về Hà Nội. Khi thấy trong điện thoại của chị H. có một tin nhắn của một người đàn ông thì Thắng lại tiếp tục đánh đập chị H.. Thắng sau đó đưa vợ cũ về bãi đất trống gần siêu thị nơi làm việc của chị H., chị H. lợi dụng sơ hở đã mở cửa xe bỏ chạy và lên cơ quan công an trình báo.

Sau khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công an phường Xuân Tảo tiếp nhận và xác minh, làm rõ theo nội dung đơn tố giác. Nguyễn Ngọc Thắng sau đó đã đến cơ quan công an trình diện.

Tại cơ quan công an, Thắng khai do ghen tuông và mâu thuẫn trong lúc nói chuyện nên không làm chủ được hành vi, nóng giận dẫn đến việc hành hung vợ cũ.

Tác giả: Đông Hồ

Nguồn tin: Báo Người lao động