Ngày 5/7, thông tin với Dân Trí, Công an xã Tân Phu Trung (huyện Củ Chi) cho biết đã tiếp nhận trình báo của anh N.V.C. (30 tuổi, quê Thanh Hóa) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà trong con hẻm trên đường 89 để trộm tài sản.

Your browser does not support the video tag.

Clip: 'Người nhện' đu dây vào nhà 'khoắng nhanh' tài sản, bất ngờ với đường tẩu thoát (Nguồn: Dân Trí)

Theo chủ nhà, sáng 3/7, gia đình anh thức dậy thì thấy cửa chính mở toang và có một đoạn dây ống nước bằng nước treo lơ lửng giữa cửa thông gió xuống nền nhà.

Khi kiểm tra, gia đình phát hiện đã bị mất cắp ví và túi xách để trên bàn làm việc. Được biết, trong ví và túi xách có giấy tờ tuy thân của vợ chồng và gần 10 triệu đồng tiền mặt.

Qua trích xuất camera, có thể thấy, vào khoảng 4h cùng ngày, kẻ gian đột nhập vào nhà anh C. bằng cách buộc dây ống nước ở cửa thông gió rồi đu xuống.

Ghi nhận, dấu chân kẻ gian in khắp bờ tường, đoạn gần cửa thông gió. Khoảng cách từ cửa thông gió xuống nền nhà khoảng 4m. Thực hiện xong hành vi trộm cắp, tên trộm nhanh chóng tìm ra được chìa khóa cửa của ngôi nhà và cứ thế hiên ngang "ra về" bằng đường cửa chính.

Hiện Công an xã Tân Phú Trung đã tiến hành củng cố hồ sơ bàn giao cho Công an huyện Củ Chi để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn tin: saostar.vn