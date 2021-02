Người Nhật tử vong trong khách sạn mắc COVID-19, Hà Nội thông báo khẩn

Theo đó, ngày 13-2, cơ quan chức năng ở quận Tây Hồ phát hiện một người nước ngoài (quốc tịch Nhật Bản) tử vong tại khách sạn (số 2, Quảng An, Tây Hồ).

Công an quận Tây Hồ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) đã phối hợp giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, người này sau đó được xác định có nhiễm COVID-19, do vậy nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng rất cao, đặc biệt là đối với số cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, bảo vệ hiện trường liên quan đến vụ việc trên.

Để phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ, Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát số cán bộ chiến sĩ của đơn vị có tiếp xúc với những cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường... và những người thuộc diện F1, F2, F3, báo cáo danh sách về Đội Tổng hợp để tập hợp báo cáo Công an TP.

Liên quan trường hợp này, chiều 14-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phát thông báo khẩn, khuyến cáo những ai từng gặp bệnh nhân, từng đến các địa điểm dưới đây cùng thời điểm, liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được tư vấn và xét nghiệm.

Các địa điểm như sau:

1. Khách sạn IBIS, TP.HCM, đêm 31-1.

2. Chuyến bay VN254, từ 11h-13h20 ngày 1-2, từ TP.HCM ra Hà Nội.

3. Khách sạn Somerset Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1 đến 13-2.

4. Tòa nhà Sun Red River, số 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12h-13h ngày 2-2).

5. Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20h ngày 3-2.

6. Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4-2, ngày 8-2.

7. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21h ngày 5-2.

Đây là ca bệnh COVID-19 mới nhất của Hà Nội và có số người liên quan rất nhiều.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ